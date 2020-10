DLRG braucht dringend neues Heim

Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

SOLMS/DILLENBURG - 3384 Mitglieder zählen derzeit die sechs DLRG Ortsgruppen in Aßlar, Ehringshausen, Hüttenberg, Solms, Waldgirmes und Wetzlar. 160 aktive Rettungsschwimmer zählt die Gesellschaft im Kreisverband und die nahmen im Jahr 2019 insgesamt 571 Schwimmabzeichen (148 Mal Seepferdchen, 104 Jugendschwimmabzeichen in Gold, 157 in Silber und 162 in Bronze) sowie 258 Rettungsschwimmabzeichen (sechs Mal Schnorcheltauchen, 21 Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Gold, 110 in Silber und 121 in Bronze) ab. Das berichtete Kreisverbandsleiter Peter Lippel auf dem Kreisverbandstag in der Solmser Taunushalle.

Kindergartenprojekt erreicht 6900 Jungs und Mädchen

Das Kindergartenprojekt von Ulrich Seidel feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Seit der Jahrtausendwende besuchen Seidel und seine Mannschaft aus 13 ausgebildeten Teamern heimische Kindergärten und bringen den Kindern, pünktlich vor dem Start in die Sommerbadesaison, die Gefahren im und am Wasser näher. Die Bilanz im Jahr 2019: 42 Kindergärten wurden besucht und 510 Vorschulkinder geschult, sodass seit Projektstart im Jahr 2000 bereits mehr als 6900 Kindergartenkinder mit den lauernden Gefahren rund ums Wasser vertraut gemacht wurden. Die Bedeutung der Präventionsarbeit spiegelt sich in den hohen Zahlen ertrunkener Kinder 2019 wider, wo bundesweit 17 Kinder im Vorschul- und acht Kinder im Grundschulalter in Badegewässern ertranken.

Innerhalb des Kreisverbandes Lahn-Dill gab es im vergangenen Jahr trotz sechs Alarmierungen der Wasserrettungsgruppe keine größeren Notlagen zu verzeichnen, sodass auch die sieben Einsatztaucher nicht ausrücken mussten. Trotzdem erhielten 20 Rettungsschwimmer in einem Sanitätstraining, 13 frischgebackene Sanitätshelfer und die 27 Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes an 20 Übungsabenden ihr Rüstzeug für den Wachdienst. Ferner wurden in 15 Erste-Hilfe-Kursen 195 Ersthelfer geschult. Und der Wachdienst an der Ulmbachtalsperre und an den Dutenhofener Seen summieren sich auf 3500 Stunden.

EHRUNGEN Auf dem DLRG-Kreisverbandstag wurde Thorsten Bellersheim aus Naunheim von Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) mit dem Landesehrenbrief ausgezeichnet. Außerdem zeichnete Kreisverbandsleiter Peter Lippel Felix Schrenk (Ortsgruppe Solms) mit dem DLRG-Verdienstabzeichen in Bronze und Thomas Weber (Ortsgruppe Hüttenberg) in Abwesenheit mit derselben Auszeichnung in Silber aus.

Lippel appelliert an die politisch Verantwortlichen

Schon seit vielen Jahren sind die Rettungsschwimmer auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Die Kreisgeschäftsstelle in der Wetzlarer Spinnereistraße, eine ehemalige Baubaracke aus Zeiten des Baus der Bundesstraße 49, wird zum einen den heutigen Mindestanforderungen einer Einsatzeinheit nicht mehr gerecht, und zum anderen sieht die mittelfristige Städteplanung eine andere Nutzung des städtischen Geländes vor.

Im Rahmen einer Landesbeschaffung erhielt der Kreisverband im vergangenen Jahr einen Gerätewagen "Taucher". In naher Zukunft kommt noch ein Mehrzweckrettungsboot hinzu.

"Wir brauchen dringender als je zuvor eine neue Unterkunft, denn beispielsweise passt das acht Meter lange Boot nicht mehr in unsere Garage, und die Instandhaltungskosten nehmen einen immer größeren Teil unserer Ausgaben ein", betonte Kreisverbandsleiter Peter Lippel. Die Arbeitsgruppe "Geschäftsstelle" arbeitet auf Hochtouren an einer Alternative, bei der auch die Vorgaben des Landes Berücksichtigung finden müssen. Abschließend appellierte der Kreisverbandsleiter an die politisch Verantwortlichen, sich für eine zeitnahe Lösung einzusetzen.