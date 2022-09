DLRG Wetzlar bildet Retter aus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die DLRG in Wetzlar bietet ab Freitag, 30. September, eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer an. Der Lehrgang findet jeweils freitags von 19 bis 21.30 Uhr unter der Leitung von Claudia Viertelhausen im Hallenbad Europa, Frankfurter Straße 86, in Wetzlar, an sieben Übungsabenden statt. Der Lehrgang wird nur für Mitglieder angeboten. Der Jahresbeitrag beläuft sich für Erwachsene auf 40 Euro. Abgenommen werden die Rettungsschwimmabzeichen in Bronze (12 Jahre), Silber (15 Jahre) und Gold (16 Jahre) sowie der Junior-Retter (ab 10 Jahre und Jugendschwimmabzeichen in Gold). Die Abzeichen kosten jeweils 4 Euro. Für die Rettungsschwimmabzeichen ist ein Erste-Hilfe-Kurs erforderlich. Weitere Informationen unter Telefon 06441-921621 (ab 18 Uhr). Die Anmeldung auf https://wetzlar.dlrg.de/anmeldungen/ ist Bedingung für die Teilnahme.