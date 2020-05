DLRG Wetzlar: Freiluft statt Schwimmhalle

DLRG-Vorsitzender Andreas Viertelhausen (l.) und Trainingsleiter Norbert Wopp (vorne r.) zeigen auf, dass die Gymnastikgruppe den Zwei-Meter-Abstand einhält. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR. Seit Mitte März hat auch bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wetzlar der Sportbetrieb stillgestanden. Mit den Lockerungen für die Freizeitgestaltung kommt nun wieder Leben in die Vereinsarbeit, berichtet der Vorsitzende der Ortsgruppe, Andreas Viertelhausen.

Weil die Hygieneauflagen für Sporthallen sehr hoch sind, hat die DLRG zunächst ihre Gruppen gestartet, die sich im Freien treffen: Radtraining an den Wochenenden, Freigewässertraining montags am Dutenhofener See, Lauftraining mittwochs auf dem Sportplatz am Europabad. Dorthin ist auch die Gymnastikgruppe ausgewichen, die sich montags trifft. Vier von insgesamt 20 Gruppen konnten so ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Auf dem Sportplatz am Europabad hatten sich 15 Mitglieder zur Gymnastik an der freien Luft getroffen. "Wir können hier keine Sportgeräte des Vereins nutzen", so Viertelhausen. Deshalb hatten alle Teilnehmer ihre eigenen Isomatten, Keulen und andere Hilfsmittel mitgebracht.

Die Freizeitsportler haben keine Möglichkeit, sich in Kabinen umzukleiden. Es stehen auch keine Duschen zur Verfügung. Wer mitmachen will, muss bereits von zu Hause im Trainingsoutfit kommen. Trotz dieser Hürden sind die Sportler mit Begeisterung dabei. Sie freuen sich, dass es nun endlich wieder möglich ist, Gymnastik in der Gruppe unter Leitung von Norbert Wopp zu erleben.

Fragezeichen hinter Wache an der Ulmbachtalsperre

Die Ortsgruppe Wetzlar ist mit 1530 Mitgliedern die größte DLRG-Gliederung in Hessen sowie drittgrößter Sportverein in Wetzlar. Sie wurde 1921 gegründet.

Für 2020 sind keine großen Veranstaltungen geplant, erzählt Viertelhausen. Deshalb seien keine großen Verluste bei den Einnahmen zu beklagen. "Finanziell ist es nicht schön, aber es wird gehen", sagt der Vorsitzende. Die Maiwanderung und das Zeltlager mussten abgesagt werden. Die Nutzung des Europabades ist noch nicht möglich. Auch die Wache an der Ulmbachtalsperre sei noch nicht geklärt. Sie wird vom Kreisverband Lahn-Dill organisiert. Ortsgruppen haben in den vergangenen Jahren wechselnd den Wachdienst zwischen 15. Mai und 15. September versehen. Dafür unterhält der Kreisverband ein Haus mit 14 Betten. Zudem steht nur eine Toilette zur Verfügung. Derzeit ist die Ulmbachtalsperre noch nicht für den Badebetrieb freigegeben. Sollte dieser Betrieb starten, hat die DLRG ein Problem, wie sie den Wachdienst gewährleisten kann.