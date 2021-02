Dolfi Theiß aus Nauborn wird 90 Jahre alt

Dolfi TheißFoto: Familie Theiß

WETZLAR - Auf ein bewegtes und arbeitsreiches Leben blickt heute Dolfi Theiß zurück. Als das mittlere von fünf Kindern wurde sie am 3. Februar 1931 in Ebersdorf im heutigen Tschechien geboren. Adolfine Theiß, geb. Lack, zeitlebens Dolfi genannt, wuchs auf dem elterlichen Bauernhof zusammen mit ihren zwei älteren Schwestern und zwei jüngeren Brüdern auf. Die Erinnerung an ihre Kindheit sind geprägt von der Arbeit in der Landwirtschaft und langen, schneereichen Wintern. Verwundert ist sie noch heute, wie sie als Kind Hühner schlachten konnte. Die Folgen des Krieges führten dazu, dass sie zusammen mit ihrer Familie ihre Heimat verlassen musste. Am 19. Juli 1946 kamen sie mit einem Flüchtlingstransport in Wetzlar an. Die Familie hatte Glück, denn die Einweisung in eines der Lager blieb ihnen erspart, eine Wohnung in der Langenbergstraße in Nauborn wurde ihr neues Zuhause. Dort konnte sich die große Familie, darunter auch zwei Kleinkinder, erst einmal einrichten, um in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Als Arbeitskräfte waren die älteren Schwestern in der hiesigen Landwirtschaft gerne gesehen. Für Dolfi, damals fünfzehnjährig, war die Schulzeit vorbei und sie begann bald schon in der Buchbinderei der Schnitzler´schen Druckerei in der Wetzlarer Altstadt zu arbeiten. Ihr erstes selbst verdientes Geld half der Familie bei dem Neubeginn. Die Arbeitsstelle wurde ihr von ihrem späteren Schwiegervater vermittelt.

Ihren Ehemann Willi Theiß lernte sie in Nauborn kennen, er wohnte in direkter Nachbarschaft zu ihrem neuen Zuhause und arbeitete bei Edelstahl. Sie heirateten im September 1952. Die Tochter Marita kam 1954 auf die Welt, 9 Jahre später Andrea. 1955 bauten sie zusammen mit den Schwiegereltern am Langenberg ein Siedlungshaus.

Nach der Geburt der ersten Tochter arbeitete sie seit 1958 mit einer Unterbrechung bis zu ihrer Rente im Jahr 1991 bei der Wetzlarer Neuen Zeitung, zuletzt im Versand. Die Kontakte mit ihren ehemaligen Arbeitskolleginnen pflegt sie bis heute. Bis vor wenigen Jahren traf man sich monatlich zum Kaffeetrinken und Plaudern in Wetzlarer Cafés.

Bis ins hohe Alter war sie aktiv im Turnverein Nauborn und versäumte kaum eine Übungsstunde. Jahrelang gehörte der Besuch des katholischen Gottesdienstes zum sonntäglichen Programm. Bekannt war sie für ihre guten Torten und vorzüglichen Hefeküchelchen. Diese waren auch begehrte Mitbringsel bei der ein oder anderen Feier im Familien- und Freundeskreis. Stricken, Backen, Kochen, Einmachen und die Bewirtschaftung eines großen Gartens - darin ging sie auf.

Für ihre fünf Enkelinnen und Enkel war sie immer da. Ob Schokoladentorte, Semmelknödel oder der ein oder andere Fahrdienst mit ihrem kleinen roten Polo Baujahr ´82, ihr ganzer Stolz. Urlaubsreisen führten sie mit ihrem Mann in die Berge und an die Nordsee, am liebsten aber war sie Zuhause.

Anlässlich ihres 80. Geburtstags machte sie sich zusammen mit ihrer Tochter, deren Lebensgefährten und dem jüngsten Enkel Frederick auf den Weg zu ihrem Geburtsort Ebersdorf, dem heutigen Habertice, gelegen zwischen Schneeberg und Altvatergebirge, im nordöstlichsten Zipfel Tschechiens. Orte ihrer Kindheit wie die Brauerei in Hanušovice (Hannsdorf), den "Muttergottesberg" im heutigen Kraliky, zu dem sie mit ihrer Großmutter gewallfahrt ist, die am Fuße des Reichensteinergebirges gelegene Hütte Paprsek ("Schlesierhaus") und der bekannte Kurort Jesenik wurden besucht. Der elterliche Bauernhof im Habertice ist heute noch bewohnt. An diese Reise erinnert sie sich bis heute gerne.

Mit ihrem Polo besuchte sie ihre im Altersheim lebende ältere Schwester über viele Jahre regelmäßig. Seit dem plötzlichen Tod ihres Ehemanns im März 2018 lebt sie alleine in ihrem Haus in der Langenbergstraße. Ihre Tochter wohnt mit ihrer Familie in unmittelbarer Nähe. Mit ihrer Schwester Olga, die in Siegen lebt, telefoniert sie täglich, mit ihrem jüngeren Bruder steht sie regelmäßig in Kontakt, in Coronazeiten leider nur telefonisch.

Seit einer Erkrankung besucht sie die Tagespflege der Königsberger Diakonie, verbringt dort gut betreut den Tag und kommt nachmittags wieder zurück in ihre vertraute Umgebung. Unterstützung erhält sie bei den täglichen Erledigungen und am Wochenende durch ihre Familie, zu denen auch drei Urenkel zählen.

Ihren 90. Geburtstag kann Dolfi Theiß, nicht wie von ihren Enkelinnen und Enkeln geplant, im großen Familienkreis feiern. Aber das Versprechen steht, wenn es die Pandemie wieder zulässt wird die Feier nachgeholt. Am heutigen Tag wird der runde Geburtstag nur im kleinen Kreis gefeiert, aber mit Unterstützung von digitalen Medien werden alle dabei sein.