"Domblickbad" Wetzlar öffnet am Montag nach Corona-Zwangspause

Einfach auf den Sprungturm steigen und ins Becken springen? Tja, Corona vermiest uns sogar diesen Spaß. Wenn das Freibad "Domblick" am Montag öffnet, dann gilt untere anderem: Die Sprung- und Rutschanlagen werden nur freigegeben, wenn dies unter Beachtung der Abstandsregeln vertretbar ist. Foto: Pascal Reeber

Wetzlar. Ein ungetrübtes Badevergnügen wird es in diesem Jahr nicht geben. Ob auf der Liegewiese, auf dem Sprungturm oder der Rutsche: Wenn am Montag das Freibad "Domblick"öffnet, ist der unsichtbare Spielverderber immer mit dabei. Wegen Corona gelten auch im Bad Abstands- und Hygieneregeln. "Wir öffnen mit angezogener Handbremse", sagt Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD), "denn wir befinden uns noch immer mitten in einer Pandemie ohne Medikament und Impfstoff".

Handbremse - das heißt konkret und zuallererst: Es darf nur noch eine bestimmte Zahl von Gästen ins Bad - maximal 430. Tickets werden für ein bestimmtes Zeitfenster gebucht, Badegäste dürfen nur für jeweils drei Stunden im Bad bleiben, von 8 bis 11 Uhr, 12 bis 15 Uhr oder von 16 bis 19 Uhr. Der Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr ist für den Vereinssport reserviert.

EINTRITTSPREISE Der Eintritt ins Freibad "Domblick" in dieser Saison kostet für Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Es gibt keine Dauerkarten oder sonstige Angebote. Inhaber der Wetzlarcard zahlen zwei, Kinder einen Euro. Die Eintrittspreise liegen damit 50 Cent niedriger als im Vorjahr. Freien Eintritt ins Bad haben Kinder unter fünf Jahren, Inhaber von Ehrenamts- und Jugendleitercard. Auch Mitglieder der Wetzlarer Feuerwehr kommen kostenlos ins Bad. Gebucht werden die Tickets ausschließlich online auf

wetzlar.de/schwimmbaeder. Das ist maximal eine Woche im voraus möglich. (pre)

Am Montag muss sich die neue Zugangsregelung bewähren und auch zeigen, ob die Menschen sich an die Abstandsgebote halten. Trennlinien auf der Liegewiese gibt es nicht. "Letztlich ist das hier ja nicht anders als im Park, wo man ebenfalls auf Abstand achten soll", sagt Proch. "Wir haben hier keine Rundumhaftung und setzen auf die Eigenverantwortung der Besucher", betont Müller. Neu ist in diesem Jahr, dass Kinder bis zum zehnten Lebensjahr nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Bad dürfen. "Wir gehen davon aus, dass ein Kind ab diesem Alter in der Lage ist, Abstandsregeln zu begreifen und einzuhalten", sagt der Sportamtsleiter.

Und so gibt es rot-weiße Abstandsmarkierungen nur am Eingang zum Bad, sie sollen zudem an Rutsche und Sprungturm angebracht werden. Wo das nicht möglich ist, zum Beispiel im 50-Meter-Becken, sollen die Mitarbeiter ein waches Auge haben. "Es ist unser täglich Brot, Gefahren im Bad zu unterbinden. Es kommt jetzt einfach noch ein Punkt dazu", sagt Proch.

Kinder bis zehn brauchen einen erwachsenen Begleiter

An Spinden, am Eingang und anderen Stellen im Bad werden zudem Plakate an die Regeln erinnern. Die Wärmehalle, Umkleiden und behausten Duschen werden im Drei-Stunden-Rhythmus desinfiziert, Griffe nach jedem Time-Slot, Toiletten stündlich.

Tja, viele Umstellungen, denen aber auch eine Chance innewohnt. Ein elektronisches Ticketsystem, vielleicht noch so erweitert, dass man auch die Pommes am Kiosk elektronisch zahlt, es könnte die Zukunft sein. "Wir werden in diesem Jahr für das neue Bad, das wir hier planen, auch manche Erfahrung sammeln", blickt Müller in die Zukunft.

Das Europabad bleibt wegen Bauarbeiten übrigens noch bis voraussichtlich Anfang September geschlossen.