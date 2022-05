Domhöfe sind "ein mustergültiges Altstadtquartier"

Die Visualisierung zeigt den gemeinsam genutzten Zugang von Science Center und Tourist-Information im zweiten Domhof aus der Blaunonnengasse. Visualisierung: Stadthaus am Dom GmbH

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Lob für den überarbeiteten Entwurf der Domhöfe kommt vom Regionalverband Mittelhessen des Vereins Stadtbild. Der Vorsitzende Jan-Patrick Wismar sagte: "Die Gebäude passen sich nicht nur in ihrer Höhe und Form an die umliegende Bebauung an, sondern nehmen auch traditionelle Baumaterialien, wie etwa Schiefer, auf."

Kleinteiligkeit und Architektur überzeugt

Besonders beeindrucke ihn die Kleinteiligkeit einiger Gebäude, stellte Wismar in einer Pressemitteilung des Regionalverbandes fest. "Schaut man zurück, mit welchen Zweifeln das neue Altstadtquartier vorgetragen wurde, so sehe ich hier ein in seiner Kleinteiligkeit und Architektur mustergültiges Altstadtquartier der 2020er-Jahre." Wismar ist sich sicher, dass die künftige Nutzung in den Domhöfen, eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe und Kultur, dem Quartier insgesamt guttun wird. Domplatz und Fischmarkt erhielten ein attraktives Gesicht. Die künftige Nutzungsvielfalt lade zum Verweilen ein. Er sei dankbar, dass die Firma Weimer viele Ideen seines Vereins aufgegriffen und die ursprünglichen Entwürfe der Domhöfe weiter ausgearbeitet habe.

Planer haben viele Ideen des Vereins aufgegriffen

Wenn die Stadt wie geplant weitere Bereiche der Altstadt autofrei machen will, vor allem Fischmarkt und Domplatz, sei der Bau des Parkhauses in der Goethestraße selbstverständlich, um die Altstadt auch für die Bevölkerung des Umlandes erfahrbar und erlebbar zu halten.