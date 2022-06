Doppelspitze für die Buderus Arena

Stefan MayerFoto: Anna-Lena Fischer

WETZLAR - Die Betreibergesellschaft der Buderus Arena Wetzlar, die Arenakonzept GmbH, hat verantwortliche Leitungsfunktionen neu besetzt. So werden ab sofort Meike Theermann und Alexander Finke die Aufgaben der Betriebsleitung in Form einer Doppelspitze übernehmen, teilt sie in einer Presseerklärung mit. Der langjährige Direktor Stefan Mayer scheidet Ende August in beiderseitigem Einvernehmen aus dem Unternehmen aus. Bis dahin zeichnet der 54-Jährige für die Leitung des Gastronomiebereichs verantwortlich.

"Nach vielen Monaten der pandemiebedingten Zwangspause freuen wir uns, dass nun wieder Veranstaltungsleben bei uns einzieht", erklärt Arena-Geschäftsführer Björn Seipp. "In Meike Theermann und Alexander Finke haben wir eine ambitionierte und engagierte Doppelspitze für unseren herausfordernden Geschäftsbetrieb gefunden, die dafür sorgen soll, dass wir die Buderus Arena für die Menschen in unserer Region noch weiter öffnen. Deshalb möchten wir unser Haus gemeinsam mit nationalen Veranstaltern, regionalen Kunden sowie den Besucherinnen und Besuchern zukünftig noch intensiver und breit gefächerter nutzen."

Meike Theermann arbeitet seit Sommer 2015 für die Betreibergesellschaft der Arena Wetzlar und war bislang in der Projektleitung tätig. Nunmehr übernimmt die gebürtige Mittelhessin die Position der Betriebsleiterin operatives Management und zeichnet für alle Aufgaben im Tagesgeschäft und die Umsetzung der Kundenwünsche verantwortlich.

Alexander Finke übernimmt die neue Position Betriebsleiter Vertrieb und Marketing. Er ist damit verantwortlich dafür, die Buderus Arena Wetzlar noch vielfältiger und intensiver zu vermarkten.

"Wir möchten über diese Position den direkten Kontakt zu Veranstaltern, aber allen voran zu den Unternehmen in Mittelhessen intensivieren, um diesen die Vorzüge der Buderus Arena Wetzlar aktiv näher zu bringen. Wir sind eine der Topadressen in der Region, auch wenn es um Möglichkeiten für Tagungen, Kongresse oder Messen geht", betont Björn Seipp, der auch Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar ist. Alexander Finke bleibt zudem Vertriebsleiter der HSG Wetzlar.