Doppelte Auszeichnung für Dutenhofener Kita Bärenland

Einmal wöchentlich machen die Bärenland-Kinder Sport in der Dutenhofener Turnhalle. Fotos: Stadt Wetzlar

WETZLAR-DUTENHOFEN - Gleich zweimal ist die städtische Kindertagesstätte "Bärenland" in Dutenhofen ausgezeichnet worden. Zum einen erhielt sie von der Sportjugend Hessen erneut das "Qualitätssiegel Bewegungskindergarten" für ihre sportlichen Angebote. Zudem hat eine Initiative von Buchhandlungen und Bibliotheken in Deutschland ihr das "Gütesiegel Buchkindergarten" verliehen.

Eine Gruppe der Kita nimmt wöchentlich an einem Bewegungsangebot in der Dutenhofener Sporthalle unter Anleitung einer Übungsleiterin teil. Trotz Corona-Bedingungen habe das Kita-Team zudem besondere Angebote wie das Sommerfest mit "Jakob Wurzelrunzer", die Bärenland-Schatzsuche und einen Mitmachparcours gestaltet, erläuterte der Vertreter der Sportjugend, Klaus Lehn, die Gründe für die Auszeichnung.

Das "Gütesiegel Buchkindergarten" gab es für die Buchausleihe, die seit 20 Jahren betrieben wird - mittlerweile an festen Tagen fast ausschließlich von Eltern organisiert. Die Bücher werden in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek katalogisiert. Mit dem Siegel werden Kitas ausgezeichnet, die sich in der frühkindlichen Leseförderung engagieren. 251 Einrichtungen hatten sich um das Gütesiegel beworben, 56 davon wurden ausgewählt. Die Übergabe auf der Frankfurter Buchmesse soll coronabedingt im nächsten Jahr nachgeholt werden.

"Die beiden Auszeichnungen sind eine tolle Anerkennung für unsere Arbeit", freut sich Kita-Leiterin Regina Köhlinger.