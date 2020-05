"Dorfrocker" spielen am "Anker" in Dutenhofen

Die "Dorfrocker" geben Mitte Juni zwei besondere Konzerte am Dutenhofener See. Foto: Dorfrocker

DUTENHOFEN - Die fränkische Schlager-Rock-Band "Dorfrocker" gibt am Freitag, 19. Juni, und Samstag, 20. Juni, zwei Open-Air-Konzerte am Dutenhofener See. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen pro Konzert begrenzt. Der Vorverkauf läuft bereits.

Seit Jahren gehören die "Dorfrocker" zu den Publikumslieblingen des Oktoberfestes am Dutenhofener See. Die Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann sind schon lange mit der Betreiberfamilie der Gaststätte "Zum Anker" am Dutenhofener See befreundet, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinsam entstand die Idee, ein besonderes, einzigartiges Konzerterlebnis auf die Beine zu stellen, das auch zu Corona-Zeiten und unter Berücksichtigung der Auflagen möglich ist. So werden die Dorfrocker an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zu exklusiven "Unplugged Open Air" Konzerten direkt am Ufer des Dutenhofener Sees auftreten.

Es werde auch die eine oder andere Überraschung geben, versprechen die Musiker. "Wir freuen uns vor allen Dingen, dass wir unseren Fans in Mittelhessen eine Möglichkeit bieten können, uns auch in dieser besonderen Zeit live zu erleben, wenn auch etwas kleiner als gewohnt, dafür aber viel intimer und persönlicher. Nach über 13 Jahren und über 1500 Auftritten sind wir in dieser Form auch noch nie aufgetreten," so die "Dorfrocker".