Double Stroke spielen in der Lahn

Double Stroke spielen am Donnerstag wieder auf dem Landwehr vor der alten Lahnbrücke. Foto: Bernd Butz

WETZLAR - Am Donnerstag, 2. September, gibt es eine außergewöhnliche Zugabe beim diesjährigen "Musik-Sommer 2021" in Wetzlar. Christian und Oliver Stöhr, besser bekannt als Double Stroke, werden das Lahnwehr und die alte Lahnbrücke mit musikalischen Highlights berieseln.

In dieser Aktion werden Double Stroke ein knapp 60-minütiges Konzert im Wasser auf dem Wehr vor der alten Lahnbrücke geben. Mit Sicherheit sind wieder eine Reihe an Songs mit Bezug zu Fluss und Brücke im Repertoire, wie "Down by the river" von Albert Hammond, "Under the Bridge" von den Red Hot Chili Peppers oder "Bridge over troubled water" von Simon & Garfunkel.

Vom Biergarten auf der Lahninsel, vom Weingarten in der Colchesteranlage oder von der alten Lahnbrücke können Interessierte das Konzert miterleben.