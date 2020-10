"Dr. Da Vinci" vorgestellt: Roboter operiert nun in Wetzlar

Victor Garlonta ist seit 2008 im Städtischen Klinikum Karlsruhe tätig - zuletzt als Geschäftsführender Oberarzt sowie Sektionsleiter "Fokale Therapie des Prostatakarzinoms". Der 43-Jährige ist Facharzt für Urologie und trägt die Zusatzbezeichnung "Medikamentöse Tumortherapie". Victor Garlonta hat in Sibiu/Rumänien Humanmedizin studiert. Nach dem Studium praktizierte er in Rumänien, Frankreich und in Deutschland. In der Urologischen Klinik des Städtischen Klinikums Karlsruhe legte er seinen Schwerpunkt in der operativen und medikamentösen Therapie der urologischen Tumore - von offenen komplexen Eingriffen bis hin zu minimal invasiven Verfahren. Garlonta ist verheiratet und hat zwei Kinder. (kel)