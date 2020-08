Draht zum Mediziner: Ultraschall statt Darmspiegelung?

Experte am Direkten Draht: Dr. Christian Igler. Foto: Igler

Wetzlar (red). Welche Möglichkeiten bietet die Ultraschalluntersuchung zur Diagnose von Darm-Erkrankungen? Diesem Thema widmet sich Dr. Christian Igler am Mittwoch, 12. August, beim "Direkten Draht zum Mediziner" dieser Zeitung.

Ist die Ultraschalluntersuchung eine Alternative zur Darmspiegelung? Was kann beim Ultraschall alles gesehen werden - und was nicht? Wo sind die Grenzen einer Ultraschalluntersuchung? Diese und andere Fragen können dem Experten am Mittwoch, 12. August, gestellt werden. Igler gibt zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr Auskunft unter der Telefon 0 64 41-95 91 68.

Igler ist seit 1994 Facharzt für Innere Medizin, war bis 2003 als Oberarzt am Klinikum Wetzlar tätig. Seit 2003 arbeitet er als niedergelassener Internist sowie als Belegarzt am Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus in Ehringshausen. Neben der allgemeininternistischen Tätigkeit mit Ultraschalldiagnostik führt er schwerpunktmäßig Endoskopien, also Darm- und Magenspiegelungen, durch.

Einige der interessantesten Fragen und Antworten werden am Freitag in dieser Zeitung veröffentlicht - wie immer anonymisiert.