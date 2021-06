"Draußen" nur die erste Halbzeit

Jetzt teilen:

Wetzlar fiebert fröhlich mit - bis zum Unwetter. Denn die beiden Tore, die der allgemeinen Heiterkeit ebenfalls ein Ende hätten bereiten können, sind erst in der zweiten Halbzeit gefallen. Da hatte man die Übertragung der Partie England gegen Deutschland an der Lahninsel längst abgebrochen. Darüber hinaus dürfte das EM-Aus für die Biergärten in diesem Sommer aber keine allzu große Bedeutung haben. Zu froh sind die Menschen, in Wetzlar wie anderswo, dank niedriger Inzidenzen endlich wieder mit Freunden "was trinken gehen" zu können. Foto: Lothar Rühl