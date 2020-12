Drei Initiativen teilen sich Integrationspreis

Alle sind mit Begeisterung dabei: der Tanzkurs des Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar für Jugendliche mit Handycap in der Fröbel-Schule. Foto: Schwarz-Rot-Club

WETZLAR - Der mit 1500 Euro dotierte Integrationspreis des Lahn-Dill-Kreises ist am Dienstag im Kreishaus an drei heimische Initiativen verliehen worden. Dabei wurden zwei Tanzprojekte des Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar ausgezeichnet, die Jugendliche mit Handicap in der Fröbelschule sowie Mädchen und Jungen aus 18 Ländern in der städtischen Kindertagesstätte Dalheim integrieren. Aus dem Nordkreis kommen die zwei weiteren Preisträger: der Orthopäde Matthias Hartmann (Dillenburg-Frohnhausen) und der Kleidertreff Dillenburg.

Landrat Wolfgang Schuster (SPD) sagte, mit dem zum dritten Mal verliehenen Preis wolle der Kreis Leistungen im Bereich der Integration würdigen und zugleich den Initiatoren Danke sagen. Mit der Preisverleihung würden Projekte ins Schaufenster gestellt, damit sich in Zukunft auch andere bewerben. Allerdings bemerkte Sozialdezernent Stephan Aurand (SPD), dass sich dieses Jahr so viele Bewerber gemeldet hätten, wie in den Vorjahren. Erstmals habe der Kreis die Illustratorin Helga Schneider von der Uni Siegen beauftragt, die beteiligten Personen zu malen. Daraus ist ein 32-seitiges Heft geworden, das alle 15 Bewerber vorstellt.

Der Geschäftsführer des WIR-Beirates, Matthias Holler, verlas ein Grußwort des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU), der schrieb: "Es macht mich stolz, dass die einzigartigen und hervorragenden Projekte und Initiativen das Gefühl der Zusammengehörigkeit aller Menschen in Hessen stärken."

Anne Peter-Lauff, Leiterin der Abteilung Soziales und Integration, lobte in ihre Laudatio die Integrationsleistung des Schwarz-Rot-Clubs durch Musik und Tanz. Der Klub habe es geschafft, auf Kinder zuzugehen und sowohl junge Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern als auch solche mit körperlicher Beeinträchtigung zu integrieren.

Den Preis nahm der Vorsitzende Philipp Feht entgegen.

Dezernent Aurand würdigte die Arbeit des Kleidertreffs in Dillenburg als integratives Sozialprojekt, in dem Diakonie, Caritas, DRK, evangelische und katholische Kirchen sowie die Freie evangelische Gemeinde zusammenarbeiten. Zunächst sei es vor fünf Jahren um Hilfe und Kleidung gegangen. Daraus sei ein echter Treffpunkt am Hüttenplatz in Dillenburg entstanden. Aurand übergab stellvertretend eine Urkunde und einen Scheck an Irmgard Dörrich und Linda Heising.

Orthopädie + Sport stellt behinderten Flüchtling ein

Matthias Holler ging auf die Orthopädie + Sport GmbH Matthias Hartmann ein. Der Unternehmer beschäftigt seit drei Jahren den körperbehinderten syrischen Flüchtling Ismael Habasch, der einen hohen Integrationswillen zeigt. Hartmann gab ihm die Chance, einen Beruf zu erlernen und auch die deutsche Sprache. Die Handwerkskammer Wiesbaden nannte dies einen einmaligen Fall von erfolgreicher Integration in ihrem Bereich.

Hartmann war mit seinem aus Syrien stammenden Mitarbeiter Ismael Habasch gekommen.