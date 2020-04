Drei Schlagzeuger aus der Region wagen den Sprung nach Los Angeles

Dirk Rosenbaum macht als erster Drummer aus der Region den Schritt nach Los Angeles. Foto: Dirk Rosenbaum

Wetzlar/Los Angeles. Man muss schon ein begnadeter Schlagzeuger sein. Braucht Biss und Geld, viel Geld. Doch die mittelhessischen Musiker Dirk Rosenbaum, Mario Gwiazdowsky und Ulf Geist würden es immer wieder tun: ein Schlagzeugstudium am Musicians Institute (MI) in Los Angeles machen - der Musikhauptstadt überhaupt in der Welt.

Der amerikanische Traum kostet aktuell für ein Jahr 32 000 Dollar - ohne Unterkunft und Verpflegung. "Da muss man schon viel Nudeln essen, damit zumindest die Lebenshaltungskosten günstig bleiben", sagt Mario Gwiazdowsky aus Wetzlar-Steindorf, mit 23 Jahren der Jüngste im Drummer-Trio und frisch aus Los Angeles mit dem Titel "Outstanding Student of the Year" (Herausragender Schüler des Jahres) zurück.

"Die spielen da drüben einfach anders. Amerika und Europa - das ist wie Mars und Venus", sagt Marios früherer Lehrer, Dirk Rosenbaum. Der heute 51-jährige Gießener machte sich 1991 als einer der ersten aus der Region Mittelhessen auf den Weg über den Großen Teich. Er wollte eigentlich in Deutschland Popularmusik studieren, doch es gab nur Klassik im Angebot. "Ich bin fast nach Amerika geflüchtet."

Fotos Dirk Rosenbaum macht als erster Drummer aus der Region den Schritt nach Los Angeles. Foto: Dirk Rosenbaum Ulf Geist verdient sich nach seinem Studium seinen Lebensunterhalt zunächst am Wurst-Grill. Foto: Ulf Geist Nach dem Studium unterrichtet Mario Gwiazdowsky bei der "Musikzentrale" und spielt in zahlreichen Bands. Foto: Mario Gwiazdowsky 3

Auch damals schon hatte das Mekka für Schlagzeuger nahe Hollywood seinen Preis. Dirk Rosenbaum nahm einen Kredit auf. Seine Eltern bürgten. "15 Jahre habe ich den Kredit abgezahlt, aber das war kein Problem. Das ist ja das Erstaunliche: Wer es ernst meint, der schafft es auch!"

Dirk Rosenbaum hatte es sehr ernst gemeint. Denn als er mit dem Abschluss "Diploma with Honors" vom Musicians Institute aus L.A. nach Deutschland zurückkehrte, startete er erfolgreich durch: Er spielte als Drummer bei Gildo Horns Orthopädischen Strümpfen, anschließend bei Gangster Rapper Bushido, ist mehrfacher Echo- und "MTV"-Award-Preisträger und brachte so ganz nebenbei als Schlagzeuglehrer in Mittelhessen immer wieder neue Ausnahmemusiker hervor, die von seinen amerikanischen Einflüssen geprägt wurden. Darunter den Gießener Marcel Römer, Schlagzeuger von Juli, der unter anderem auch schon für Andreas Bourani getrommelt hat. Es blieb nicht aus, dass Dirk Rosenbaum als Lehrer in der Wetzlarer "Musikzentrale" die nächsten Generationen mittelhessischer Schlagzeuger mit dem amerikanischen Traum infizierte: Zwölf Jahre vor Mario Gwiazdowsky hatte er schon Ulf Geist aus Wetzlar-Naunheim mit einem Empfehlungsschreiben den Weg ans Musicians Institute geebnet. Auch Geist erwies sich als Ausnahmetalent. Schon nach acht Wochen am Musicians Institute wurde der Naunheimer bei einem Schlagzeugwettbewerb am Institut zum besten Drummer unter 250 Teilnehmern gekürt. "Vorher wollte immer keiner mit mir spielen", erinnert sich Geist. "Doch plötzlich haben mich alle gekannt und zum Spielen eingeladen."

Ulf Geist lebt bis heute in Los Angeles, genauer gesagt in Pasadena. "Nach dem Studium wollte ich wissen, ob ich gut genug war, in Los Angeles zu spielen und auch mal eine Tour zu machen", erzählt der 33-Jährige. Doch das war nicht einfach. Denn nach seinem Abschluss am Musicians Institute war das Geld alle. Um seinen Lebensunterhalt zu sichern, heuerte Ulf Geist erstmal in einem Restaurant an. Warum nicht: Tellerwäscherkarrieren sind in den Staaten schließlich schon viele geschrieben worden. Und richtig: Zwar musste der Naunheimer nicht spülen, sondern stand am Grill und wendete Würstchen, aber nach und nach kamen die Anfragen von Bands, die einen guten Drummer brauchten. "Irgendwann musste ich nicht mehr an den Wurst-Grill und verdiente mein Geld mit der Musik." Vor allem in Agency Bands mit Musikern von Stevie Wonder und anderen Größen wurde er für Auftritte gebucht.

Inzwischen hat Ulf Geist kaum noch Zeit zu touren, er führt in Pasadena eine der teuersten Musikschulen des Landes, unterrichtet die Kinder der Reichen und Schönen nach dem mittelhessischen Musikschulkonzept, dass er in der "Musikzentrale" in Wetzlar kennengelernt hat, und ist froh, dass er am Grill durchgehalten hat, um seinen amerikanischen Traum zu leben.

Der jüngste im Trio, Mario Gwiazdowsky, gerade zurück in Deutschland, macht es Rosenbaum und Geist nach: Er ist professionell unterwegs, verdient also sein Geld mit der Musik. Gwiazdowsky spielt in Bands und unterrichtet nun an der gleichen Schule, in der er bei Dirk Rosenbaum vor einigen Jahren das Schlagzeugspielen gelernt hat, der "Musikzentrale".

Rosenbaum ist inzwischen - gemeinsam mit Sebastian Schlöndorf - Inhaber der Musikschule, an der alles seinen Anfang nahm. "Ich spiele und unterrichte seit fast 30 Jahren, beides ist untrennbar mit mir verbunden. Bühne, Studio, Tourneen und Schüler - irgendwie war das immer eins, hat immer Spaß gemacht, hat immer meine Miete bezahlt, und war immer sehr wertvoll."

Die "Musikzentrale" ist mit inzwischen neun Standorten, darunter Wetzlar, Gießen und Gladenbach, mehr als 600 Schülern und rund 40 Dozenten längst eine Hausnummer in der Region geworden - nicht nur für Schlagzeugunterricht. Inhaber Sebastian Schlöndorf ist stolz auf die vielen Talente, die seine Schule in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat: "Mittelhessen muss sich musikalisch nicht verstecken. Wir haben in unserer Region die höchste Musikschuldichte Deutschlands, haben eine hervorragende Probenraumsituation, gerade für Schlagzeugspieler, und profitieren von den musikalischen Einflüssen durch studentischen Zuzug und früher durch die Amerikaner." Diese wiederum profitieren heute durch Ulf Geist vom mittelhessischen "Spirit". Eine echte Win-Win-Situation.