Dreister Dieb mit Klautasche

WETZLAR - Mit einer speziell präparierten Klautasche hat sich ein Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufszentrum Forum bedient und Klamotten für rund 280 Euro eingesteckt. Jetzt sollte sich der Mann wegen Ladendiebstahls vor Gericht verantworten.

Der Angeklagte, ein 27-jähriger Asylbewerber aus Nordafrika, erschien jedoch ohne Mitteilung von Hinderungsgründen nicht zum anberaumten Prozess vor dem Wetzlarer Amtsgericht. Richterin Sabine Niegemann, Staatsanwalt Robert Schewe, Protokollantin und Dolmetscher waren bereit zum Verhandeln. Die Anklagebank blieb leer. Der einschlägig vorbestrafte und unter laufender Bewährung stehende 27-Jährige soll sich laut Auskunft der Justiz im Raum Gießen aufhalten. Zuletzt soll er in der Gießener Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge gemeldet gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Ladendiebstahl vor, verübt im Februar dieses Jahres. In einem Geschäft soll er Bekleidung im Wert von 277 Euro in eine mitgeführte Klautasche gesteckt und versucht haben, ohne zu bezahlen an den Kassen vorbeizukommen. Aufmerksames Personal hat die Tat verhindern und den Mann festhalten können. Als die Polizisten die Einkaufstasche begutachteten, stellten sie fest, dass diese präpariert war, um Diebstahlsicherungen zu umgehen.

Die Hauptverhandlung wurde vertagt.