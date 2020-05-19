Dienstag, 19.05.2020 - 19:13
3 min
"Drive-In-Arena" startet im Juni im Wetzlarer Finsterloh
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
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TICKETS
Tickets zwischen 18 und 50 Euro - je nach Künstler - gibt es ab dem 23. Mai im Internet unter www.carlive-wetzlar.de.
Die Ticketpreise gelten pro Person, es müssen aber mindestens zwei Normalpreis-Tickets pro Auto gekauft werden. Zudem stehen Rückbanktickets zur Verfügung. Alle Auto-Insassen dürfen aus maximal zwei Haushalten oder einer Familie stammen. (taf)
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