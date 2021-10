Drogenfahrer fliegt in Wetzlar bei Unfall auf

Weil er einen Unfall baute, wurde am Dienstagmorgen in Wetzlar ein Drogenfahrer erwischt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein Unfall auf dem Karl-Kellner-Ring in Wetzlar bedeutete für einen 27-Jährigen am Dienstagmorgen gleich Pech in doppelter Hinsicht: Wegen des Unfalls flog auf, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer gesessen hatte. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 6.10 Uhr mit seinem Mazda von der Innenstadt in Richtung Nauborn unterwegs.

Durch Blaulicht und Martinshorn abgelenkt

Wegen einer Alarmfahrt der Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn war der Wetzlarer offensichtlich abgelenkt und missachtete das Rotlicht der Ampel.

Der 55-jährige Fahrer eines Hyundai wollte zu diesem Zeitpunkt von Nauborn kommend bei Grünlicht nach links in die Ernst-Leitz-Straße abbiegen und krachte in den Mazda. Der Unfallfahrer und sein gleichaltriger Mitfahrer blieben unverletzt. Die ebenfalls in Wetzlar lebenden Insassen im Hyundai klagten über Schmerzen an Beinen und Schultern.

Reaktions- und Konzentrationstests bei dem 27-jährigen Wetzlarer ließen die Beamten darauf schließen, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten ordneten deshalb eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher.

Ein Arzt nahm dem Wetzlarer auf der Polizeistation eine Blutprobe ab. Die Blechschäden beziffert die Polizei auf rund 12 000 Euro. Auf den Drogenfahrer kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.