Dunkelheit in Wetzlar: Straßenbeleuchtung ausgefallen

In Wetzlar ist in weiten Teilen des Stadtgebiets die Straßenbeleuchtung ausgefallen.

WETZLAR - In den frühen Mittwochabendstunden hat das Telefon beim lokalen Energiedienstleister enwag öfter als sonst geklingelt. Denn in Wetzlar ist wieder die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Bei enwag verwies man allerdings nach Bestätigung der ungewollten zusätzlichen Dunkelheit auf Polizei und Tiefbauamt. Bei Letztgenanntem war niemand mehr zu erreichen. Anders in Gießen: Die erste Meldung kam laut des dort angesiedelten Führungsdienstes der Polizei Mittelhessen von der Lahninsel herein, dann wurde aus immer mehr Bereichen der Stadt gemeldet, dass es zu dunkel blieb. Nun sei die Firma enwag an der Problemlösung dran. Der Stromkreis mag zwar noch offen sein, immerhin der Kreis der Zuständigkeiten hat sich aber doch noch geschlossen.

Die Straßenbeleuchtung macht in diesem Jahr nicht zum ersten Mal Probleme. Bereits im April fielen die Laternen der Stadt mehrfach aus, im Spätsommer erreichte schließlich dringend ersehnte Elektronik die Stadt (siehe Linkbox). Und Anfang Oktober legten Bagger in der Altstadt Teile der Beleuchtung lahm