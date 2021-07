3 min

Duo eröffnet "Bella Ciao" am Schillerplatz

Zwei Wetzlarer wagen in wenigen Wochen eine Bar- und Caféteria-Eröffnung im ehemaligen "Gaudi's"- mitten in der Krise und mitten in der Stadt. Sie haben junges Publikum im Visier.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar