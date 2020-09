Durch Literatur Grenzen überwinden

Joana Osman ist die Trägerin des Wetzlarer Phantastikpreises 2020. Oberbürgermeister Manfred Wagner zeichnet die Autorin aus. Foto: Anna-Lena Fischer

WetzlarEine junge Frau, Anfang 30, fährt mit einem Freund durch Israel. Die beiden haben eine Mission: Frieden zwischen den seit Jahrzehnten verfeindeten Palästinensern und Israelis zu stiften. Die junge Frau heißt Joana Osman und sie fängt noch in dem alten, klapprigen Fiat, in dem sie unterwegs ist, an zu scheiben. Ihre Begegnungen und Eindrücke mit den Menschen des Landes sind schließlich Grundlage des Romans "Am Boden des Himmels", für den sie am Freitagabend den mit 4000 Euro dotierten Phantastikpreis der Stadt Wetzlar bekommen hat.

Es lag im Stadtverordnetensitzungssaal des Wetzlarer Rathauses Neugier, Anerkennung und Nachdenklichkeit in der Luft, als der Preis an die Münchner Autorin mit palästinensisch-deutschen Wurzeln verliehen wurde. Das lag zum einen an der Autorin selbst, einer charismatischen 38 Jahre alten Frau, die mit ihrer Rede alle Gäste fesselte und zum anderen an dem Thema, um das sich ihr nun preisgekrönter Roman und so auch der Abend drehte: der Nahostkonflikt.

"Ich dachte am Anfang, du kannst doch den Nahostkonflikt nicht literarisch verarbeiten, das ist einfach eine Nummer zu hoch", erinnerte sich Osman. Sie entschied sich dann doch dafür, einen anderen Zugang zu dem Konflikt zu schaffen. "Ich dachte während meiner Reisen als Friedensaktivistin daran, was es wohl braucht, damit Palästinenser und Israelis sich und ihre Traumata gegenseitig verstehen - ein Wunder?"

Und darum geht es jetzt in dem Roman, der im Atlantik Verlag inzwischen auch als Taschenbuch erschienen ist: Der 19 Jahre alte Palästinenser Malek hat eine besondere Fähigkeit, er kann die Menschen dazu bringen, durch die Augen ihrer Feinde zu sehen und deren Schicksal so anzuerkennen und besser zu verstehen.

Doch während die einen in ihm einen Engel sehen, schürt er bei den anderen Panik und Hass. Malek wird schließlich verhaftet. Nun braucht es den Mut der palästinensischen Journalistin Leyla, eines ausgefuchsten kleinen Jungen und des israelischen Doktoranden Lior, um ihm zu helfen.

Um Israelis und Palästinenser in der Erzählung zusammenzuführen, sei sie während des Schreibens auf das Genre des magischen Realismus gekommen, so Osman.

In der Engelsfigur Malek schuf sie so ein phantastisches Element im realistischen Konfliktszenario. "Davon wollte ich erzählen: Von Freundschaft, die Grenzen überwinden kann, indem sich beide Gruppen durch die Augen der jeweils anderen sehen", erläuterte die Friedensaktivistin. Das Buch handele deshalb nicht von Krieg, sondern von Versöhnung. "Literatur hat die Kraft, die Welt zu verändern und Grenzen zu überwinden, denn sie zeigt uns Alternativen."

Während der Preisverleihung fanden Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und der evangelische Pfarrer Wolfgang Grieb, Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Gießen und Wetzlar, der selbst mehrere Jahre in Israel lebte, die passenden Worte, um Osmans Werk anzuerkennen. "Wer in Israel war, fühlt sich durch das Buch dorthin zurückversetzt. Wer noch nicht dort war, taucht mit allen Sinnen ein", beschrieb Grieb die Erzählstimme. Joana Osman war bei seinen Worten zu Tränen gerührt.