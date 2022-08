Durstiges Diebes-Trio am Dutenhofener See

Aus einem Kühlcontainer am Dutenhofener See haben sich drei Bierdiebe bedient, denen die Getränke ausgegangen waren. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR-DUTENHOFEN - Auf Bierfässer aus einem Kühlcontainer einer Gaststätte am Dutenhofener See hatten es Diebe am Mittwoch, 3. August, in den frühen Morgenstunden abgesehen.

Gegen 3.30 Uhr beobachteten nach Angaben der Polizei Zeugen, wie die Täter sich an dem Container zu schaffen machten und informierten die Wetzlarer Beamten. Umgehend seien mehrere Streifen zum Dutenhofener See gefahren. Als die Beamten dort ankamen, hätten gerade drei Personen den Container verlassen.

Bierfass aus dem Container herausgetragen

Einer der Männer habe ein Bierfass getragen. Bei seiner Festnahme hätten die Polizisten Pfefferspray gegen ihn einsetzen müssen. Seine zwei Komplizen seien in Richtung See geflüchtet. Einer der Diebe habe eingeholt und ebenfalls festgenommen werden können. Dem Dritten sei die Flucht gelungen. Die beiden 18-jährigen Festgenommenen stammen laut Mitteilung der Polizei aus dem Wetteraukreis. Beide hätten sich leichte Verletzungen zugezogen. Eine Rettungswagenbesatzung habe einem der jungen Männer die Augen ausgespült und ihn anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Gießener Uniklinikum gebracht. Sein Freund habe nach der Festnahme über Schmerzen am Bein geklagt. Beide standen unter Alkoholeinfluss.

Lesen Sie auch: Der Tag in Mittelhessen: Was heute wichtig ist

Verknüpfte Artikel

Die Ermittlungen zur Identität des dritten Diebes dauern derzeit noch an. Die beiden jungen Männer erklärten, dass ihnen beim Camping das Bier ausgegangen sei und man sich kurzerhand entschlossen habe, den Kühlcontainer aufzubrechen, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Nach der Personalienfeststellung wurden die beiden Wetterauer vor Ort entlassen. Auf sie kommen Strafanzeigen wegen besonders schweren Diebstahls zu.