Dutenhofener Gartenbauer geben Tipps für den Schutz von Keimlingen vor Kälte

Marielouise und Ares aus der "Sprösslinge"-Jugend des Obst- und Gartenbauvereins Dutenhofen schauen regelmäßig nach den Gurkenpflanzen im Hochbeet. Foto: Wolfgang Gerlach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar-Dutenhofen (red/vn). Regional - saisonal - nachhaltig: So sollen das vorhandene und die geplanten Beete auf dem Vereinsgelände des Obst- und Gartenbauvereins Dutenhofen in diesem Jahr bewirtschaftet werden. Die Gartenbaufreunde knüpfen zudem an die Aktion "Wer macht mit?" an, an der im vergangenen Jahr überwiegend Grundschulkinder teilgenommen hatten.

In diesem Jahr werden nun unter anderem Gurken angebaut, schließlich ist die Gurke ja die "Gemüsepflanze des Jahres 2020". Bei den Dutenhofenern erfolgt der Anbau in Mischkultur, um ein gesundes Wachstum ohne chemische Düngung und Pestizide zu gewährleisten. Berücksichtigt wird auch die Tatsache, dass unsere Sommer immer heißer und trockener werden.

Die Kinder haben die Gurken bereits vor der Corona-Pandemie gesät und mit nach Hause genommen. Die Dutenhofener Gartenfreunde geben auch allen anderen Hobbygärtnern eine Gebrauchsanweisung, wie es nun mit den vorgezogenen Pflänzchen weitergeht.

Fotos Marielouise und Ares aus der "Sprösslinge"-Jugend des Obst- und Gartenbauvereins Dutenhofen schauen regelmäßig nach den Gurkenpflanzen im Hochbeet. Foto: Wolfgang Gerlach Dank einer Rankhilfe wachsen die Pflanzen von Marielouise und Ares auch im Gewächshaus gut. Foto: Wolfgang Gerlach 2

Die zarten Gurkenpflanzen bringt man erst nach den "Eisheiligen" aus, denn es besteht bis zur "Kalten Sophie" am 15. Mai immer noch die Gefahr von Bodenfrost, den das wärmeliebende Gemüse nicht überstehen würde. Da die Samen relativ rasch keimen, ist ein Säen im Freien ebenfalls erst jetzt angeraten.

Wer seine Gurkensamen zwischen bereits bestehende Reihen von Salat sät, hilft den Keimlingen, sich vor Kälte und Wind zu schützen: Man legt je vier bis sechs Samenkörner im Abstand von etwa 40 Zentimetern aus und sorgt im Weiteren dafür, dass die Wurzeln immer gut bedeckt sind, am besten mit einer dünnen Schicht reifen Komposts, empfiehlt Petra Kleinmichel, die für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein zuständig ist. Bevor die Gurken dann wirklich Platz brauchen, wird der Salat geerntet.

Die gleichzeitige Aussaat von Gurken und Dill kommt beiden Pflanzen zugute, sie unterstützen sich gegenseitig im gesunden Wachstum. Auch Basilikum schützt Gurken, und zwar vor Mehltau, und lockt Bienen an, sodass die Gurken gut tragen.

"Mischkulturpartner für Gurken, also Nachbarpflanzen, die sich nicht nur gut vertragen, sondern sich gegenseitig vor manchem Schädling schützen, sind außerdem auch Stangenbohnen, Sellerie, die meisten Kohlarten, Spinat und Zwiebeln", erklärt Vereinsvorsitzender Wolfgang Gerlach. "Radieschen und Rettich hingegen mögen die Gurken nicht."

Wichtig sei es, durch beständiges flaches Hacken die Gurkenwurzeln zu belüften und natürlich mit viel abgestandenem Wasser (nie eiskalt!) zu versorgen. Nach dem fünften Blatt zwickt man die Spitze des Gurkentriebs ab und regt die Pflanze dadurch zur Bildung von Seitentrieben an, hier bilden sich die meisten Früchte. Diese Ranken sollte man bei der Ernte nicht viel bewegen.

"Insgesamt tut man seinen Gurken etwas Gutes, wenn man ihnen eine Kletterhilfe anbietet", erklärt Kleinmichel. Stellt man zum Beispiel einen Maschendraht zwischen zwei Gurkenreihen, spart man eine Menge Platz, wenn sich die Pflanzen nach oben ausbreiten. Außerdem liegen die Früchte dann nicht auf dem Boden und sind somit vor Schnecken und Fäulnis besser geschützt.

Gurken gedeihen sogar in einem Kübel oder in einem Pflanzkasten auf der Terrasse. Allerdings geht das nicht ohne ein Rankgerüst. Das Internet biete dazu eine Vielzahl von fertigen und selbst hergestellten Rankhilfen, raten die Dutenhofener Gartenbaufreunde.