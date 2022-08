Dutenhofener See: Wo der Sport das Wasser braucht

In Ruhe die Natur genießen: mit dem Segelboot unterwegs auf dem Dutenhofener See. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR-DUTENHOFEN - Das Wasser ist knapp. Auch in Mittelhessen. Am Dutenhofener See ist der Wasserspiegel bereits um 15 bis 20 Zentimeter gesunken. Gerade dort ist das Wasser aber auch Grundlage für die Freizeitgestaltung, beispielsweise beim Wassersportverein Lahnau (WSV). Dass allerdings wenig Boote des 33 Jahre alten Vereins auf dem Wasser sind, liegt aber am Wetter: "Derzeit herrscht Windflaute, und in der großen Hitze macht es keinen Sinn, die Segel zu setzen", sagt der WSV-Vorsitzende Dieter Enders.

Der 75-Jährige leitet seit vielen Jahren den Verein. Fast von Beginn an ist Hans Gauf Mitglied und hat 24 Jahre als Schriftführer im Vorstand mitgearbeitet. Er kann sich noch gut erinnern, als dort, wo heute der Dutenhofener See ist, nur ausgekieste Landschaft war. Nach und nach wurden die Kiesgruben mit Wasser befüllt. Der damalige Campingplatzbesitzer Siegfried Heil war vom Segeln begeistert. Ebenso Rainer Gerlach, ein anderer Vereinskollege, der das erste Boot zu Wasser gelassen hat, auch wenn der See noch nicht ganz gefüllt war.

Überhaupt gibt es in der Geschichte des Wassersportvereins einige Besonderheiten. Etwa, dass sich in Lahnau ein Verein gründet, um zu segeln, es dort aber gar keine Fläche dafür gibt. Noch kurioser wird es, wenn der Anlass der Vereinsgründung zur Sprache kommt. Diese fällt in das Wendejahr 1989.

Bernd Gerhard, Roland Günther Holmok, Gert Betz, Jürgen Hofmann, Christian Würtele und WSV-Vorsitzender Dieter Enders auf dem Segelboot „mon rêve“. Foto: Lothar Rühl

Ihren Zusammenschluss haben die Lahnauer den Olympischen Spielen zu verdanken. Frankfurt hatte sich in den 1990er-Jahren um die Ausrichtung der Spiele 2012 beworben. Doch bekanntermaßen hat damals London den Zuschlag bekommen. Schon in den 1980er-Jahren kam die Idee auf, dass die olympischen Ruderwettbewerbe in der Lahnaue zwischen Wetzlar und Gießen ausgetragen werden könnten. Baggerseen gab es dort damals reichlich. Sie sollten zu einer olympiatauglichen Regattastrecke ausgebaut werden, so die Pläne.

Sollte also die Lahnaue olympische Wettkampfstätte werden, wollten die Lahnauer nicht außen vor stehen. Deshalb gründeten 1989 sieben Personen den Wassersportverein Lahnau, der eigentlich ein Segelverein ist. Doch im April 2003 entschied das Nationale Olympische Komitee (NOK), Leipzig als Bewerber aus den neuen Bundesländern ins Rennen zu schicken.

In den ersten Jahren befand sich das Vereinsgelände in Nachbarschaft zur Gaststätte "Zum Anker".

1995 wurde dann aber amtlich festgestellt, dass das Vereinsgelände nicht "bebauungsplangerecht" sei. Der Verein musste alle Anlagen zurückbauen, ging auf Suche nach einem neuen Grundstück und fand es am Ostende des Sees in direkter Nachbarschaft zum Segelclub Gießen. 2003 übernahm der WSV Lahnau das 1800 Quadratmeter große Gelände von einem Dutenhofener Geschwisterpaar. In Eigenleistung wurde das Vereinsheim errichtet. "Da es hier öfter zu Hochwassern kommt, haben wir das 60 Quadratmeter große Gebäude auf Pfähle gegründet", erinnert sich Enders. Das hat sich schon mehrmals bewährt.

Heute hat der WSV 50 Mitglieder. Einer der jüngsten Segler ist Christian Würtele (45), der vor drei Jahren dazu kam. Der Mittelhesse war einige Jahre in Göttingen und hat dort sein erstes Segelboot gekauft. Als er zurück nach Mittelhessen kam und sich in Langgöns ansiedelte, brachte er das Boot mit. Inzwischen besitzt er ein anderes, sieben Meter langes Boot. In der Kajüte gibt es eine Bordküche und zwei Betten.

Das Segeln scheint eher Männersache zu sein, auch wenn Würteles Frau auch selbst einen Segelschein machen möchte. "Nein, wir vom WSV bieten keine Segelkurse an", erläutert Enders. Aber der Gießener Verein hat alle möglichen Kurse im Angebot, damit die Segler die nötigen Lizenzen erwerben können.

Maritime Stimmung auf dem Dutenhofener See: An den selbst gebauten Stegen liegen die Boote der Vereinsmitglieder vertäut. Foto: Lothar Rühl

Nicht nur die Vereinsheime liegen nebeneinander. Auch die Stege für die Boote sind in direkter Nachbarschaft. "Die Stege haben wir alle in Handarbeit selbst gebaut", erzählt der Vereinsvorsitzende. Etwa 25 Boote liegen hier im Wasser.

In den letzten Jahren hat der WSV auch in Vereinsboote investiert, sodass den Mitgliedern fünf Boote zur Verfügung stehen: zwei "Optis" für Kinder bis zwölf Jahren, eine X4-Jolle, eine Aquila für das sportliche Segeln und ein gemütlicher FAM-Kajütkreuzer.

Bei schönem Wetter kommen die Vereinsmitglieder vor allem am Wochenende auf den Dutenhofener See, um ihre Runden zu drehen. "Jedes Segelboot ist mit einem kleinen Motor ausgestattet, damit wir vom Steg wegkommen", erklärt Enders.

Wenn das Boot dann auf den offenen Dutenhofener See hinaus fährt, wird der Motor abgeschaltet und Segel und Pinne, so wird das Steuer genannt, übernehmen. "Segeln hat eine besondere Ausstrahlung. Wir genießen die Ruhe, wenn die Motorgeräusche weg sind. Zu hören ist dann nur das Rauschen des Windes", schwärmt Enders. Zwei Mal im Jahr richtet der Verein eine Regatta aus. Gesegelt wird aber nicht nur auf dem Dutenhofener See, auf dem Programm stehen auch Segelreisen.

In der Vergangenheit waren die Mitglieder bereits auf dem Edersee in Nordhessen unterwegs sowie auf dem IJsselmeer und dem Markermeer in Holland. In diesem Jahr führte der einwöchige Ausflug an die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. "Wir lassen unsere Boote inzwischen lieber am Dutenhofener See, weil der Transport und das Auftakeln so viel Zeit in Anspruch nehmen. Vor Ort chartern wir dann Boote", sagt Enders.

In den Sommermonaten kommen die Vereinsmitglieder immer dienstags ab 17 Uhr auf dem Vereinsgelände zu geselliger Runde zusammen.

Bei den Lahnauer Ferienspielen ist der Wassersportverein von Anfang an dabei. Mädchen und Jungen können dann den Segelsport kennenlernen und natürlich auch die Seemannsknoten üben.