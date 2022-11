DVD-Tipp: Manchmal kommt die Liebe ungelegen

Symbolbild: oligiliya - adobe.stock+

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Zwei Filme, die im vergangenen Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes Aufmerksamkeit erregten und mit Preisen bedacht wurden, liegen nun auf DVD vor, "Abteil Nr. 6" (Alive/Eksystent Verleih) des Finnen Juno Kuosmanen und Nanni Morettis "Drei Etagen" (Alive/Happy Entertainment).

Kuosmanens poetisch-melancholisches Roadmovie über eine unverhoffte Liebe in eisigen Zeiten war der Jury in Cannes den Großen Preis wert. Nur wenige Menschen zieht es im Winter ins eisige Murmansk am nördlichen Polarkreis, und zu diesen gehört die schüchterne finnische Archäologiestudentin Laura (Seidi Haarla). Sie ist wild entschlossen, die berühmten Felsenmalereien der Stadt zu besichtigen, zumal eine unglückliche Romanze, die sie in Moskau hinter sich gelassen hat, ihren Entschluss beflügelt.

Die Aussicht auf eine beschauliche Eisenbahnreise zerschlägt sich schnell, als Laura ihren Mitreisenden im Abteil Nr. 6 kennenlernt. Ljoha (Yurij Borisov) ist Bergarbeiter, trinkfest und laut, ein Typ, der keine Grenzen zu kennen scheint und Laura schlichtweg ignoriert. Doch während der nächsten Tage ihrer gemeinsamen Reise in unendliche Weiten müssen die ungleichen Passagiere auf engstem Raum miteinander auszukommen lernen.

Mit "Liebes Tagebuch", "Aprile", "Das Zimmer meines Sohnes" und "Habemus Papam" hat der Italiener Moretti seit über vier Jahrzehnten Filmgeschichte geschrieben; sein über zweieinhalbstündiger Film "Drei Etagen" ist nun sein reifes Alterswerk. Auf besagten Etagen leben drei Familien in einem Mehrfamilienhaus in einem wohlhabenden Stadtteil Roms, deren Schicksale Moretti mit einem überzeugenden Schauspielerensemble zu einem lebensnahen und universellen Gesellschaftsporträt verbindet. Moretti selbst spielt den Richter Vittorio, dessen erwachsener Sohn Andrea betrunken einen tödlichen Autounfall verursacht und nun auf die Unterstützung seines Vaters hofft.

Groll und Angst zerstören das Zusammenleben

Doch stattdessen brechen langjährige Spannungen zwischen Vater und Sohn auf. Familienvater Lucio wiederum ist besessen von der Angst, sein alter Nachbar könnte seiner kleinen Tochter zu nahe gekommen sein, und macht auf der Suche nach der Wahrheit einen verhängnisvollen Fehler, der die ganze Familie erschüttert. Die junge Mutter Monica (Alba Rohrwacher) ist oft mit ihrem Baby allein und lebt in einer Welt zwischen Realität und Fantasie. Während ihr Mann häufig auf Geschäftsreisen ist, fühlt sie sich von Schwager Roberto, dem schwarzen Schaf der Familie, angezogen.

All diese Menschen leben mit ihren Geschichten, ihren Fehlentscheidungen und Schicksalen unter einem Dach, wo Groll und Angst das Zusammenleben zerstören. Während die Männer in ihrem Eigensinn gefangen scheinen, versuchen die Frauen, liebevoll die familiären Brüche zu kitten und ihren Weg zu gehen.