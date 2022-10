E-Scooter-Fahrer stürzt schwer

Der Fahrer eines E-Scooters hat sich in Wetzlar bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Symbolfoto Polizei

WETZLAR - Zum Transport eines verletzten E-Scooter-Fahrers in die Gießener Uni-Klinik ist am Sonntagnachmittag, 2. Oktober, ein Rettungshubschrauber auf dem Ikea-Parkplatz gelandet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 30-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Gutleutstraße in Richtung Formerstraße. Dort verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte auf die linke Gehwegseite, schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und blieb bewusstlos liegen. Nach einer ersten Einschätzung eines Notarztes bestand keine Lebensgefahr. Da der Verdacht bestand, dass der Wetzlarer Alkohol und Betäubungsmittel zu sich genommen hatte, ordneten Polizisten eine Blutentnahme an. Zudem bestand für den E-Scooter keinen Versicherungsschutz.