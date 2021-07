EAM warnt vor Betrügern am Telefon

Jetzt teilen:

WETZLAR/KASSEL - Der Energieversorger EAM warnt aktuell vor Betrügern,die sich am Telefon fälschlicherweise als Mitarbeiter des kommunalen Energieversorgers ausgeben. "Die Anrufer fragen nach Zählernummern und persönlichen Daten, um angeblich einen günstigeren Tarif anbieten zu können", teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Die EAM weist darauf hin, dass diese Anrufe nicht in ihrem Auftrag durchgeführt werden. "Wir können nur jeden davor warnen, Konto- oder Vertragsdaten am Telefon an Unbekannte weiterzugeben", erklärt EAM-Pressesprecher Steffen Schulze. "Mitarbeiter der EAM fragen weder am Telefon noch an der Haustür nach solchen Informationen." Kundenberater der EAM tragen einen Ausweis mit sich und können sich im persönlichen Kontakt jederzeit als Mitarbeiter des Energieversorgers zu erkennen geben, erklärt der Sprecher.