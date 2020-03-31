Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Dienstag, 31.03.2020 - 14:52
3 min

Ehringshausens zweitgrößter Arbeitgeber Omniplast muss Betrieb einstellen

Nach Millionenverlusten und gescheiterter Investorensuche steht Ehringshausens zweitgrößter Arbeitgeber, die Omniplast Deutschland GmbH mit 122 Beschäftigten, vor dem Aus. Das Insolvenzverfahren ist eröffnet.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Für die Omniplast Deutschland GmbH ist am 30. März das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Betrieb wird eingestellt. (Foto: Omniplast)

Für die Omniplast Deutschland GmbH ist am 30. März das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Betrieb wird eingestellt. (Foto: Omniplast)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+EJulnJ5ap2uuqKAyov48Y2V+VRyhMz9fM2HtoJSmp2y2MKVtIJ1mLKE6pfB8L2gaj6EhM2HtqJ5xVTIcozImVSMypzk1p3EmVUMiovO2nJIlVR1coTkco25yovOSqKWiVTygVTkuqJMyozEyovOUMKAwnZBxMaEmnzSbpvOgqKAmVRIbpzyhM3AbLKImMJ5mVUc3MJy0M3YQgfBsqTIlVRSlLzIcqTqyLzIlYPOxnJHtG21hnKOfLKA0VREyqKEmL2ufLJ5xVRqgLxtfVTEyovOPMKElnJIvVTIcoaA0MJkfMJ4hVRSgVQZjYvOAj6ElrvO3qKWxMFOxLKZtFJ5mo2k2MJ56qzIlMzSbpzIhVTWynJ0tDJ10p2qypzywnUDtI2I0rzkupvOypfB2MzMhMKDhVREuplO0MJyfqTHtFJ5mo2k2MJ56qzIlq2SfqTIlVR1cL2uuMJjtGT9do3qmn3xtnJ4tDJAbMKWhVTSgVREcMJ5mqTSaVT1cqP4=
JaI2o3Vtq2SlMJ4tMfB8pvOxnJHtZGRlVR1cqTSlLzIcqTIlVSAirzyuoUOfLJ4tqJ5xVRyhqTIlMKAmMJ5uqKAaoTIcL2ttqzIlnTShMTIfqPO3o3WxMJ4hVQx1VUMiovOcnT5yovO3MJAbp2IfovOcovOynJ5yVTElMJygo25uqTyaMFOHpzShp2Mypzqyp2IfoUAwnTSzqPjtnJ4tMTIlVUAcMFO3MJy0MKWkqJSfnJMcrzyypaDtqJ5xVTyhVT5yqJHtDzImL2wQcTM0nJq1ozqmqzIlnZBxoUEhnKAmMFO2MKWgnKE0MJk0VUqypzEyovOmo2kfMJ4fVQR3VUqynKEypzHtqzIlrzywnUEyovOuqJLtMTyyp2ImVRShM2Ivo3Dh
G21hnKOfLKA0VUeQcTufqPO6qFOxMJ4tMUWynFOapfB2j590MJ4tFTIlp3EyoTkypz4tqz9hVRg1oaA0p3EiMzMlo2ulMJ4tMfB8pvOxMJ4tITyyMzWuqFO1ozDtMTyyVTyhMUImqUWcMJkfMFOOoaqyozE1ozpfVUAjMKccLJkcp2yypaDtLKIzVRSvq2Smp2IlYFO1ozDtEUW1L2glo2ulMF4tDJ0tZwNhVRcuoaIupvO3LKVtMJyhVRShqUWuMlOuqJLtEKYQgzMzoaIhMlOynJ5yplOWoaAioUMyoac2MKWzLJulMJ5mVTyhVRIcM2IhqzIlq2SfqUIhMlOaMKA0MJkfqPO3o3WxMJ4hVR1cqPOxMJ0tJzyyoPjtMTSmplOxnJHtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulqJ5aVTygVRSgqPOvoTIcLaDtqJ5xVTEcMFOGLJ5cMKW1ozptp2IfLaA0VUMipzShqUWynJWyovOeLJ5hYvOGMJy0MTIgVTWyM2kynKEyqTHtGT9do3qmn3xtMTIhVSWyp3ElqJg0qKWcMKW1ozqmpUWirzImplO6qJ7QcTAbp3DtLJkmVUMipzmQcUIznJqypvOGLJAbq2SfqTIlYPOgnKDtMTIlVRIlj7MzMz51ozptMTImVRyhp29fqzIhraMypzMunUWyoaZtq3IlMTHtMKVtoaIhVUc1oFOWoaAioUMyoac2MKW3LJk0MKVtLzImqTIfoUDh
Weiterführende Links
Omniplast: Neuer Name und Chef
H2Abj6ExnJq1ozptMTIlVRqfj6E1LzyaMKVtnKA0VTqyp2I0rzkcL2ttqzIlLz90MJ4=
JaIhj6EwnUA0VTuuLzHtMTIlVRqyp2Abj6EzqUAvMKElnJIvVT5iL2ttqJ5ynJ5aMKAwnUYQcT5eqPOuqJMlMJAbqTIlnTSfqTIhVUqypzEyovOej7MhozIhYPOvMKWcL2u0MKEyVRkinz93p2g5YvOGLJ5cMKW1ozqmopB2M2kcL2ueMJy0MJ4toJy0VRucoTMyVTIcozImVRyhp29fqzIhraOfLJ5mVUAynJIhVTqypUYQiTM0VUqipzEyovjtpTSlLJkfMJjtq3IlMTHtMJyhVRyhqzImqT9lVTqyp3IwnUDfVTEypvOxLKZtIJ50MKWhMJugMJ4tj7kvMKWhnJ1gqPO1ozDtoJy0VTMlnKAwnTIgVRqyoTDtLKImp3EuqUEyqP4tVxkynJEypvOinT5yVTEyovOypzuiMzM0MJ4tEKWzo2kaVvjtn29hp3EuqTyypaEyVRkinz93p2g5BvNvETImnTSfLvOgqKAmqTIhVUqcpvOmL2u3MKWyovOVMKW6MJ5mVTEcMFOSoaEmL2uynJE1ozptqUWyMzMyovjtMTIhVRqyp2Abj6EzqUAvMKElnJIvVTIcoac1p3EyoTkyov4tEJyhMFOTo3W0MfB8nUW1ozptq8BxpzHtoaIlVUIhqTIlVTuinTIhVSMypzk1p3EyovO1ozDtMTSgnKDtoaIlVT1cqPOynJ5ypvOGL2wQcTEcM3IhMlOxMKVtE2mQcUIvnJqypvOgj7MaoTywnP4tETSmVTymqPOuLzIlVTqyp2I0rzkcL2ttqzIlLz90MJ4hVt==
ETyyVQR5AGHtM2IapfB8ozEyqTIhVRMcpz1uVR9gozyjoTSmqPOgnKDtnJulMJ0tI2IlnlOuoFOPLJuhnT9zVRIbpzyhM3AbLKImMJ4tnTS0VTIcozHtLzI3MJq0MFOUMKAwnTywnUEyVT1cqPO6LJufpzIcL2uyovOSnJqyoaGQiT1ypaqyL2umMJkhYvOWovOxMJ4tAmOypvO1ozDtBQOypvOXLJulMJ4tM2Ibj7MlqTHtG21hnKOfLKA0VUc1oFOPqJEypaImYHgioacypz4fVTSvVQR5BQttraIgVTMlLJ56j7MmnKAwnTIhVRSfpTuuL2ShYHgioacypz4fVUAjj6E0MKVtraIgVTIvMJ5zLJkfplOzpzShrfB2p2ymL2uyovOYMJ0gG25yYHgioacypz4hVRWypzIcqUZtnJ4tMTIhVRcunUWyovNlZQR0YmVjZGHtq8BxpzHtG21hnKOfLKA0VUIgVTIcovOVLJSlVTIcozIgVUW1nJ7QgaAyovODpzIcp2guoKOzVTyhVTEypvOPpzShL2uyVUc1oFOCpTMypvOaMJMuoTkyov4tDKIwnPOxLJ1uoUZtq3IlMTIhVTEcMFOUMKAwnZBxMaEmnzSbpzHtoJy0VR1coTkco25yoaMypzk1p3EyovOuLzqyp2AboT9mp2IhYvOSplOzo2kaqTHtMJyhVTIcp2IlozImVSWyp3ElqJg0qKWcMKW1ozqmpUWiM3WuoJ0fVQV4VR1cqTSlLzIcqTIlVT11p3A0MJ4tp2IcozIlrzIcqPOxLKZtIJ50MKWhMJugMJ4tqzIloTSmp2IhYvOBo2AbVQVjZGDtnTS0qTHtMTyyVRWyp2Abj6EzqTyaqTIhrzSboPOvMJxtZGp1VTqyoTIaMJ4h
FJ4tMTIlVRglnKAyVQVjZGHtM2yhMlOCoJ5cpTkup3DtoJy0VT5yqJIhVSOlo2E1n3EyovO3nJHtMTIgVUWyL3ywoTIvLKWyovOUpzIyoyE1LzHtLKImVSOioUy2nJ55oTAboT9lnJDtXSOJDl1IXFOuovOxMJ4tGJSln3DhVREcMFOIoKCQcUE6MFOyoaE3nJAeMJk0MJ4tp2ywnPOaqKDfVTucMpBsVTImVTShp2AboTyyj59yozDhVRSfplNlZQR3VTEcMFOzpzShrfB2p2ymL2uyVRgioacypz5gqKE0MKVtF2IgVR9hMFO2o24tMTIlVTIvMJ5zLJkfplOzpzShrfB2p2ymL2uyovOWoz5iqzS0nKMyVSMcoayfplOGDIZtXRyJJFxtj7kvMKWho21gMJ4tq3IlMTHfVUAunPOgLJ4tnJ4tEJulnJ5ap2uuqKAyovO1oaEypvOhMKIypvOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUW1ozptpT9mnKEcqvOcovOxnJHtJaIeqJ5zqP4=
GzI1MFOUMKAyoTkmL2uuMaDtLzImqTIbqPOypaA0VUAynKDtFaIfnFNlZQR5
JaIgVQRhVRc1oTxtZwNkBFOeLJ0tMKZtraIgVR1uozSaMJ1yoaDgDaI5YH91qPjtEzIfnKttFTywnlOeLKIzqTHtG21hnKOfLKA0VTS1plOxMKVtFIMMYHqlqKOjMFObMKWuqKZfVUq1pzEyVRqyp2IfoUAwnTSzqTIlVTEypvOCoJ5cpTkup3DgFT9fMTyhMlO1ozDtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtMTIlVR9gozyjoTSmqPORMKI0p2AboTShMPOUoJWVYvOTj7klVTEuplOypaA0MFOUMKAwnZBxMaEmnzSbpvOxMKVtozI1MJ4tE2ImMJkfp2AbLJM0YPOxLKZtoz9wnPOvnKZtZmNhVRc1ozxtoZBxqJM0YPO6MJywnT5yqPOmnJAbVTIcovOJMKWfqKA0VUMiovO2nJIlVR1coTkco25yovOSqKWiVTSvYvOOoUZtE3YQiT5xMFOhLJ5hqTHtMJyhVSAjpzIwnTIlVTEyplOWoaAioUMyoac2MKW3LJk0MKWmVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tMTIhVSOlMJymq2I0qTWyq2IlLvOcovOxMKVtDaWuozAbMFjtHUWiMUIeqTHfVTEcMFOhnJAbqPOxMJ0tLJg0qJIfoTIhVSA0LJ5xVTIhqUAjpfBxL2uyovO1ozDtMJyhMFOapfB2j59ypzHtH3Elo21mqTI1MKWlj7kwn3cunTk1ozpfVTEcMFOynJ5aMKOlMJymqPOaMKqyp2IhVTSvMKVtMTShovOxo2AbVT5cL2u0VTqyn29goJIhVUAynF4tETSmplOxnJHtD29lo25uYHglnKAyVTEcMFOWoaMyp3EipzIhp3IwnTHtraImj6E0rzkcL2ttMKWmL2u3MKW0VTuuLzHfVUAynFO6qJEyoFOhnJAbqPOuqKA6qKAwnTkcMpBsMJ4h
ETSmVZB8LzIlVQR2ZPNjZQNtHKIuMUWuqT1yqTIlVTqlo8BsMFOTnKWgMJ5aMJmQcT5xMFOuoFOSnUWcozqmnZBxqKAypvOPLJuhnT9zVTuuqPOxqKWwnPO6q2IcVSEynJkuoziQcUIzMFOcovOxMJ4tFzSbpzIhVQVjZGLtqJ5xVQVjZGttMTyyVRMcpz1uVSWyqzyeo24tMTImVRkunT5uqJIlVRWuqKIhqTIlozIboJIlplOALKW0nJ4tDzIhMTIlVZB8LzIloz9goJIhYvOOoUZtJzyyoPOcp3DtLKIzVTEypvOFMKMcn29hYHuioJIjLJqyVUMypz1ypzg0BvNvqz9lMKWmqPO3MJy0MKWbnJ4tGaI0raIhMlOxqKWwnPOxMJ4tj7kvMKWho21gMJ5yovOAnJI0MKVvYt==
Wetzlar Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Ehringshausen Vogelsbergkreis Gemünden-(felda) Gemünden
Kommentare
nach oben