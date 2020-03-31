Ehringshausens zweitgrößter Arbeitgeber Omniplast muss Betrieb einstellen

Für die Omniplast Deutschland GmbH ist am 30. März das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Betrieb wird eingestellt. (Foto: Omniplast)
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