Ehringshäuser Kardiologe am "Direkten Draht zum Mediziner"

WETZLAR - "Alkohol und das Herz" ist das Thema unseres "Direkten Drahts zum Mediziner" am Mittwoch, 11. Mai, mit Dr. Franz-Ferdinand Kirchner.

Der Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin mit Praxis im Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus in Ehringshausen wird die Fragen unserer Leser zu diesem Thema beantworten.

Neben Übergewicht, Diabetes, Bewegungsmangel und Rauchen zählt der Genuss von Alkohol zu den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wichtig zu wissen: Der regelmäßige Konsum von Alkohol verändert das Gleichgewicht der Elektrolyte im Körper und greift auch in kleiner Menge die Zellen am Herzmuskel an. Beides kann den normalen "Sinusrhythmus" des Herzens aus dem Takt bringen und zu einem schnelleren beziehungsweise unregelmäßigen Herzschlag führen. Selbst gesunde Menschen gefährden ihr Herz durch übermäßigen Alkoholkonsum. Herzinfarkt, Herzschwäche und Vorhofflimmern sind die Folge.

Anrufer können in der Telefonsprechstunde am Mittwoch von 16.30 bis 17.30 Uhr unter Telefon 0 64 41-95 91 68 ihre Fragen mit Dr. Kirchner besprechen. Eine Auswahl von interessanten Fragen und Antworten veröffentlichen wir - natürlich anonymisiert - am Freitag.