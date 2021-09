"Eigenständig und sicher zur Schule"

Laura Mette (v.l.), Mobilitätsmanagerin des Lahn-Dill-Kreises, Studentin Sophie Marie Winkel und Heinz Schreiber freuen sich, dass "Besser zur Schule" so gut ankommt. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG - Sieben Grundschulen im Lahn-Dill-Kreis sind einen wichtigen Schritt in Richtung sichere, selbstständige und nachhaltige Mobilität der Schüler gegangen. Unter fachlicher Begleitung haben sie im Rahmen des hessischen Beratungs- und Qualifizierungsprogramms "Besser zur Schule" Schulmobilitätspläne erarbeitet. Im neuen Schuljahr werden sechs weitere Schulen im Lahn-Dill-Kreis folgen.

"Unser Anliegen ist, dass mehr Kinder eigenständig und sicher unterwegs sein können," erläutert der ehrenamtliche Kreisbeigeordnete Heinz Schreiber die Motivation des Kreises, sich am hessenweiten Beratungsprogramm zu beteiligen. "Auch die Eltern sind gefordert, ihre Kinder selbstständig gehen oder fahren zu lassen. Das ist auch ein Beitrag zu mehr Klimaschutz."

Alle Schulen empfehlen

das Programm weiter

Viele Kinder werden täglich mit dem Auto zur Schule gefahren, obwohl sie laufen, mit dem Fahrrad oder dem Bus fahren könnten. Um dem entgegenzuwirken, enthalten die Schulmobilitätspläne Maßnahmenbündel für den jeweiligen Schulstandort. Diese beinhalten beispielsweise die Beseitigung von Engstellen an Gehwegen, die Markierung von Schulwegen mit den sogenannten "Gelben Füßen" oder das Einführen von "Elternhaltestellen".

Das Programm "Besser zur Schule" wird im Schuljahr 2021/22 im Lahn-Dill-Kreis fortgeführt. Die Studentin Sophie Marie Winkel hat das Programm in ihrer Bachelorarbeit "Das Beratungs- und Qualifizierungsprogramm 'Besser zur Schule'" evaluiert. Das hat gezeigt: Alle Schulen sind sehr zufrieden und empfehlen das Programm anderen Schulen. Auch für die Grundschulen Wetzlar-Naunheim und Steindorf-Albshausen in Wetzlar, die Grundschule Manderbach und die Schule am Brunnen in Dillenburg, die Grundschule Rechtenbach in Hüttenberg und die Diesterwegschule in Herborn sollen nun Schulmobilitätspläne erarbeitet werden.

Knapp ein Jahr Arbeit steckt in den Schulmobilitätskonzepten für die Schulen in Aßlar, Braunfels, Dillenburg, Hohenahr, Lahnau und Wetzlar. Gemeinsam haben Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler, Eltern, Städte und Gemeinden sowie der Schulträger die Schulmobilitätspläne erarbeitet.