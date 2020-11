Ein 13-Meter-Weihnachtsbaum für Wetzlar

Mit dem Tieflader aus dem Wald bei Schotten nach Wetzlar auf den Domplatz: Im Corona-Jahr gibt es für Wetzlarer und Besucher einen extra großen Weihnachtsbaum. Da das Weihnachtsflair ausfällt, steht der 13-Meter-Baum auch mitten auf dem Domplatz. Foto: Christian Keller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wenn Corona schon das Weihnachtsflair vermiest, dann soll es dieses Jahr wenigstens ein extra großer Baum sein: Und mit 13 Metern ist die am Dienstagmorgen aufgestellte Nordmanntanne tatsächlich ein Stück höher als in den vergangenen Jahren. Seit Jahren steht der Baum diesmal auch wieder mitten auf dem Domplatz und nicht weiter oberhalb am Brunnen. Ganz im Gegensatz zu seinem Frankfurter Pendant musste der frisch geschlagene Baum für Wetzlar "nur" 60 Kilometer aus der Nähe von Schotten im Vogelsberg in die Domstadt transportiert werden. Einen Meter tief in einer Bodenhülse von Christian Saltenberger und seinem Team vom Stadtbetriebsamt verkeilt, soll der demnächst geschmückte Baum, Domplatzbesuchern bis in den Januar Weihnachtsfreude bescheren. Die Kosten in Höhe von 1000 Euro für den Baum und rund 700 Euro für Transport und Logistik zahlt die Enwag, die zusammen mit anderen Sponsoren sonst beim Weihnachtsflair die Eisbahn sponsert. "Wir freuen uns, mit dem Baum wenigstens ein bisschen vom Flair zu geben", sagte Bernd Hartmann, kaufmännischer Geschäftsführer der Enwag, beim Pressetermin mit Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne) und Stadtbetriebsamtsleiter Erik Bade.

Fotos Mit dem Tieflader aus dem Wald bei Schotten nach Wetzlar auf den Domplatz: Im Corona-Jahr gibt es für Wetzlarer und Besucher einen extra großen Weihnachtsbaum. Da das Weihnachtsflair ausfällt, steht der 13-Meter-Baum auch mitten auf dem Domplatz. Foto: Christian Keller Mit dem Tieflader aus dem Wald bei Schotten nach Wetzlar auf den Domplatz: Im Corona-Jahr gibt es für Wetzlarer und Besucher einen extra großen Weihnachtsbaum. Da das Weihnachtsflair ausfällt, steht der 13-Meter-Baum auch mitten auf dem Domplatz. Foto: Christian Keller Mit dem Tieflader aus dem Wald bei Schotten nach Wetzlar auf den Domplatz: Im Corona-Jahr gibt es für Wetzlarer und Besucher einen extra großen Weihnachtsbaum. Da das Weihnachtsflair ausfällt, steht der 13-Meter-Baum auch mitten auf dem Domplatz. Foto: Christian Keller Sind zufrieden mit dem Wetzlarer Weihnachtsbaum: (v. l.) Erik Bade, Leiter Stadtbetriebsamt Wetzlar, Umweltdezernent Norbert Kortlüke, Bernd Hartmann, kaufmännischer Geschäftsführer der Enwag, die Baum und Logistik sponsert sowie Christian Saltenberger, der den Baum mit seinem Team vom Stadtbetriebsamt aufgestellt hat. Foto: Christian Keller Mit dem Tieflader aus dem Wald bei Schotten nach Wetzlar auf den Domplatz: Im Corona-Jahr gibt es für Wetzlarer und Besucher einen extra großen Weihnachtsbaum. Da das Weihnachtsflair ausfällt, steht der 13-Meter-Baum auch mitten auf dem Domplatz. Foto: Christian Keller Sind zufrieden mit dem Wetzlarer Weihnachtsbaum: (v. l.) Erik Bade, Leiter Stadtbetriebsamt Wetzlar, Umweltdezernent Norbert Kortlüke, Bernd Hartmann, kaufmännischer Geschäftsführer der Enwag, die Baum und Logistik sponsert sowie Christian Saltenberger, der den Baum mit seinem Team vom Stadtbetriebsamt aufgestellt hat. Foto: Christian Keller 6