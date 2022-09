Ein Abend mit Chris de Burgh in Wetzlar

Kommt nach Wetzlar: Chris de Burgh. Archivfoto: Ruth Medjber

Jetzt teilen:

WETZLAR - Chris de Burgh kommt wieder nach Wetzlar. Und zwar lädt der Barde zu einem Abend mit ihm, seinen Hits und Stories ein. Zu erleben ist das Konzert am Mittwoch, 5. Oktober, ab 20 Uhr in der Buderus-Arena.

Seine erfolgreiche Sommertour ist gerade zu Ende gegangen, schon stehen die Herbsttermine vor der Tür. Doch statt einer Tour mit Band wird der 73-Jährige diesmal solo unterwegs sein. "An evening with Chris de Burgh" verspricht die größten Hits und die besten Geschichten rund um die Karriere des weltbekannten Sängers und Komponisten, egal ob "Lady in Red", "Don't Pay The Ferryman", "Missing You" oder "High on Emotion". Das Konzert ist - wenn auch mit einem anderen Programm - der Ersatz für das aufgrund von Corona abgesagte Gastspiel, das am 5. Dezember 2021 in Wetzlar stattfinden sollte. Karten für das damalige Konzert behalten aber dennoch ihre Gültigkeit.

Tickets zwischen 42,50 bis 111,50 Euro gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online bei Reservix, Eventim und AdTicket.