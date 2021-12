Ein Buch als Adventskalender

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wenn das Weihnachtsfest naht, zählen nicht nur Kinder die Tage bis zum Heiligen Abend. Ein Adventskalender gehört seit dem 19. Jahrhundert zum christlichen Brauchtum. Thomas Mann etwa erwähnt in seinem Roman "Buddenbrooks" den Advent des Jahres 1869, in dem der kleine Hanno das Nahen der Weihnachtszeit auf einem von der Kinderfrau angefertigten Abreißkalender verfolgt. Heute sind Adventskalender mit Schokolade, aber auch mit vielerlei anderen, mehr oder weniger sinnvollen Dingen gefüllt. Am schönsten ist es aber, jeden Tag eine neue Geschichte zu entdecken. Da eignet sich ganz besonders "Der klassische Adventskalender" aus dem Fischer-Verlag (Foto: Verlag).

Kleine Geschichten

von großen Autoren

Für 24 Tage gibt es hier kleine Geschichten und Gedichte von großen Autoren. Es ist wiederum Thomas Mann, der vom Weihnachtsfest auf dem Zauberberg berichtet. Walter Benjamin erzählt von einem "Wintermorgen" und ganz wunderbar ist auch "Das Weihnachtsgeschenk" von O. Henry, wo Liebende jeweils ihren letzten Besitz geben, um dem anderen eine Freude zu machen.

"Unter dem Tannenbaum" ist eine traurig schöne Novelle von Theodor Storm. Der Däne Hans Christian Andersen, der für seine schönen Märchen bekannt ist, ist mit "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" und "Der Tannenbaum" vertreten. Weitere Geschichten stammen von Selma Lagerlöf, Kurt Tucholsky und Peter Rosegger. Und es gibt auch noch einige Gedichte: Bei Joachim Ringelnatz schneit es und mit Gottfried Keller geht es zum Weihnachtsmarkt. Am 24. Dezember darf dann die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium nicht fehlen.

Der klassische Adventskalender, Fischer-Verlag, 208 Seiten, 12 Euro.