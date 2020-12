Ein Buch über gute Taten

Jenny Fagerlund 24 gute Taten Dumont, 336 Seiten, 16 Euro.

WETZLAR - Wieviel man zurückbekommt, wenn man Gutes tut, davon erzählt der Roman "24 gute Taten" von der schwedischen Schriftstellerin Jenny Fagerlund. In der warmherzigen Geschichte geht es um die junge Emma, die in Stockholm einen kleinen Laden mit Geschenkartikeln betreibt. Doch selbst in der Vorweihnachtszeit läuft das Geschäft mehr schlecht als recht, was vor allem daran liegt, dass Emma die Energie fehlt. Zwei Jahre ist es jetzt genau her, dass sie ihren Mann Niklas bei einem Autounfall verloren hat.

Als Emma aber eines Tages einen alten Mann im dichten Schneetreiben nach Hause begleitet, merkt sie, wie gut es ihr tut, anderen zu helfen. Und so kommt ihr die Idee, weitere 24 gute Taten zu vollbringen, egal wie klein oder groß diese sein mögen. Dabei muss sie allerdings auch feststellen, dass manche gute Tat missverstanden werden kann. Aber es gibt auch viele positive Begegnungen, wie etwa die mit ihrer älteren Nachbarin Lili. Emma findet neue Freunde und nicht zuletzt findet sie auch zu sich selbst.

Das Buch ist eine schöne Lektüre für die Weihnachtstage zu Hause. Ein Buch auch, dass zum Ende des Jahres noch einmal zum Nachdenken anregt. Denn es zeigt eindrücklich, dass Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit mehr wiegen als materielle Geschenke.