Ein Dreiklang für mehr Sicherheit am Wetzlarer Bahnhof

Zur Bekämpfung der Kriminalität rund um den Wetzlarer Bahnhof hatten das Polizeipräsidium Mittelhessen und die Bundespolizeiinspektion Kassel im Sommer beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Reibungsverluste aufgrund der Zuständigkeiten gegeben: Die Kompetenzen der lokalen Polizei beschränken sich auf das Bahnhofsumfeld, die Bundespolizei ist für das Bahnhofsgebäude und den Bahnverkehr zuständig.

Seit einigen Jahren gibt es das "Konzept zur Zusammenarbeit im Bereich der Bahnanlagen in Mittelhessen" in Gießen und seit 2015 auch in Marburg. Dabei sollen alle Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch das Erteilen von Platzverweisen oder die konsequente Ahndung von Ordnungswidrigkeiten unterbunden und Straftaten verhindert werden.