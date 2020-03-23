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Montag, 23.03.2020 - 17:00
3 min

Ein Garten für alle Sinne wächst an der Wetzlarer Kreuzkirche

Von Lothar Rühl
Pfarrer Jörg Süß (l.) packt mit seinen ehrenamtlichen Helfern beim Anlegen der Beete an der Kreuzkirche an. Foto: Lothar Rühl

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Fotos
Pfarrer Jörg Süß (l.) packt mit seinen ehrenamtlichen Helfern beim Anlegen der Beete an der Kreuzkirche an. Foto: Lothar Rühl

Pfarrer Jörg Süß (l.) packt mit seinen ehrenamtlichen Helfern beim Anlegen der Beete an der Kreuzkirche an. Foto: Lothar Rühl

Ingrid Müller setzt Stauden in ein Beet ein. Foto: Lothar Rühl

Ingrid Müller setzt Stauden in ein Beet ein. Foto: Lothar Rühl

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt
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