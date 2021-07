Ein geduldiges Fotomodell

Jetzt teilen:

"Ich war bei der Gartenarbeit und hörte in direkter Nähe ein aufplumpsendes Geräusch. Bei genauerem Hinsehen entdeckte ich diesen schönen Käfer auf einer Hortensienblüte." Das schreibt unsere Leserin Susanne Alice Scheelen zu diesem schönen Foto, das sie in ihrem Garten in Dutenhofen aufgenommen hat. Wenn auch Sie ein schönes Bild für uns haben, welches Sie gerne in Ihrer Tageszeitung gedruckt sehen möchten, schicken Sie es uns per E-Mail im jpg-Dateiformat an die folgende Adresse: leserfoto-wnz@vrm.de. Foto: Susanne Alice Scheelen