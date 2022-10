Ein "Genosse mit Herz und Verstand"

Michael MüllerFoto: Volksbank Mittelhessen

WETZLAR/GIESSEN - Wetzlar/Gießen (red). Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 wird Michael Müller in den Vorstand der Volksbank Mittelhessen berufen. Er ersetzt Vorstandsmitglied Hans-Heinrich Bernhardt, der Ende 2022 in Ruhestand geht.

Mit der Entscheidung stelle der Aufsichtsrat Weichen für die Zukunft und setze auf das Know-how eines Mitarbeiters, der schon seit seiner Ausbildung in der Volksbank Mittelhessen beschäftigt und eng mit Kunden und Mitarbeitern vernetzt sei, heißt es in der Pressemitteilung der Bank.

Geboren in Marburg und aufgewachsen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, lebt Müller mit Familie in Münchhausen. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann hat er verschiedene Stationen in der Privat- und Firmenkundenberatung absolviert und früh Führungsverantwortung übernommen. Aktuell leitet Müller ein Team von 50 Kollegen im Corporate und Private Banking der Volksbank Mittelhessen. Beide Abteilungen betreuen große Unternehmen und vermögende Privatkunden. "In jeder Geschäftsbeziehung stehen die persönlichen Bedürfnisse und Interessen unserer Firmen- und Privatkunden an erster Stelle - und dafür nehmen wir uns einfach Zeit", erklärt Müller. Und weiter: "Ich bin Genosse mit Herz und Verstand. Vertrauen, Ehrbarkeit und Verlässlichkeit sind dabei für mich unerlässlich." Seine Leidenschaft für die Region, die Menschen, Traditionen und Unternehmen, könne der 50-Jährige tagtäglich in seinem Beruf entfalten.

Unterstützung für die strategische Ausrichtung

"Mit Michael Müller haben wir für das Team des Vorstands einen sehr erfahrenen Kollegen gewinnen können, der über eine hohe fachliche Expertise verfügt", so Vorstandssprecher Peter Hanker. "Mit seinen Kompetenzen wird er uns bei der strategischen Ausrichtung unserer Bank maßgeblich unterstützen."

Ab Januar wird die Volksbank Mittelhessen von dem Dreier-Team Peter Hanker, Lars Witteck und dem neu berufenen Vorstandsmitglied Michael Müller geführt.