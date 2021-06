Ein Gewinner für jedes Jahr des Bestehens

Gäste bei der Verlosung: Podcasterin Swetlana Rusinow (v.l.), Shademan Souri, André Bethke, Moderatorin Anna-Lena Wagner und Lars Witteck. Foto: Volksbank Mittelhessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Genau 163 Mal griff die "Losfee" während der Liveübertragung via Facebook in die Trommel der Volksbank Mittelhessen. 163 steht für die Jahre, die seit der Gründung der Volksbank Mittelhessen vergangen sind. Im virtuellen Publikum warteten hunderte Zuschauer auf die Verkündung der Gewinner des Förderwettbewerbes "Was einer alleine nicht schafft". Jedes Los hatte dabei einen Gegenwert von 1000 Euro.

Soziale Initiativen in der Region unterstützen

Mit dem Förderwettbewerb will die Volksbank Mittelhessen das regionale Vereinsleben und soziale Initiativen unterstützen. "Deren Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt können wir nicht hoch genug bewerten", lobt Volksbankvorstand Lars Witteck. "Es sind die unzähligen Ehrenamtlichen, die sich für ihre Mitmenschen und ein lebenswertes Mittelhessen einsetzen. Daher wollen wir deren Arbeit sinnvoll unterstützen." Alle Vereine sind Mitglied der Volksbank Mittelhessen. Das bedeutet, sie haben mindestens einen Genossenschaftsanteil im Wert von 25 Euro gezeichnet.

Die Moderatorin des Abends, Anna-Lena Wagner, begrüßte zur Verlosung zum Beispiel Shademan Souri, einen erfolgreichen Pizza-Unternehmer aus Gießen. Sein Restaurant musste er im Lockdown zeitweise schließen. Doch aus der Not machte er eine Tugend: Statt den Kopf in den Sand zu stecken, experimentierte er mit Tiefkühlpizzen. Er ist damit derart erfolgreich, dass er heute dutzende Lebensmittelhändler mit Ware beliefert.

DIE GEWINNER Turnverein 1908 Aßlar Breitensportverein Biebertal Turn- und Sportgemeinde 1908 Biskirchen Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM) Ehringshausen Genealogische Arbeitsgemeinschaft Lahn-Dill-Kreis Turnverein 1901 Katzenfurt Spielvereinigung 1950 Ulm-Allendorf Freundeskreis Cremieu Hüttenberg Förderverein Evangelisch-Reformierte Baptistengemeinde Hüttenberg Frauentöne Hüttenberg Kultur- und Heimatkreis Rechtenbach Gesangverein Liederkranz Dornholzhausen Naturschutzbund Deutschland, Gruppe Oberes Kleebachtal Tennisclub grün-weiß Langgöns Turn- und Sportverein 1911 Oberkleen Turn- und Sportverein 1894 Launsbach "Elternverein Kindergruppe Naunheim" Wetzlar Förderverein für die Wetzbachtalschule Wetzlar Frauenchor "Cantemus" Naunheim Kegelsportverein Wetzlar Kulturverein Magdalenenhausen Kunstturnvereinigung 68 Wetzlar Männergesangverein Dutenhofen 1877 Verein Freiwillige Feuerwehr Dutenhofen

Ein weiterer Gast des Abends war Sportredakteur André Bethke. Er berichtete von seinem Verein, dem TuS Drommershausen. Sein Club hatte sich erfolgreich bei mehreren Förderwettbewerben der Volksbank Mittelhessen beworben. Mit deren Unterstützung konnte der Vereinsbetrieb trotz Corona aufrechterhalten werden.