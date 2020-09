Ein Haus, fünf Etagen, 300 000 Medien

Maren Bonacker hat in Gießen englische und französische Sprach- und Literaturwissenschaft sowie Pädagogik und Psychologie studiert. Während ihres Studiums und ihrer anschließenden Lehrtätigkeit an der Justus-Liebig-Universität vertiefte sie ihre Kenntnisse in den Bereichen Phantastik sowie Kinder- und Jugendliteratur. Parallel dazu begann Bonacker journalistisch zu arbeiten, so für Wetzlarer Neue Zeitung oder im Volontariat bei der kinder- und jugendliterarischen Fachzeitschrift "Eselsohr" in Mainz. Ab 1996 arbeitete sie ehrenamtlich für die Phantastische Bibliothek, seit 2001 ist sie fest angestellt, wurde Leiterin der Abteilung Kinderbuch und ist nun Nachfolgerin von Bettina Twrsnick. Foto: Gert Heiland