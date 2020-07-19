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Sonntag, 19.07.2020 - 13:00
3 min

Ein Kirschenwäldchen ohne Kirschen

Eine schnelle Wanderrunde führt durch Wetzlars nahestes Naherholungsgebiet. Auf der Route liegt ein Wald, dessen Name trügt.

Von Malte Glotz und Jenny Berns
Ganz ohne Kirschen geht es im Kirschenwäldchen nicht: Das Forstamt hat Lern-Stationen zur Steinfrucht aufgestellt. Foto: Malte Glotz

Ganz ohne Kirschen geht es im Kirschenwäldchen nicht: Das Forstamt hat Lern-Stationen zur Steinfrucht aufgestellt. Foto: Malte Glotz

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Fotos
Ganz ohne Kirschen geht es im Kirschenwäldchen nicht: Das Forstamt hat Lern-Stationen zur Steinfrucht aufgestellt. Foto: Malte Glotz

Ganz ohne Kirschen geht es im Kirschenwäldchen nicht: Das Forstamt hat Lern-Stationen zur Steinfrucht aufgestellt. Foto: Malte Glotz

Foto: Malte Glotz

Foto: Malte Glotz

So muss eine Pause sein: Jenny Berns genießt die Aussicht auf Feld und Wald und lässt die Beine baumeln. Leider kommt diese Verschnaufpause gleich zu Beginn. Foto: Malte Glotz

So muss eine Pause sein: Jenny Berns genießt die Aussicht auf Feld und Wald und lässt die Beine baumeln. Leider kommt diese Verschnaufpause gleich zu Beginn. Foto: Malte Glotz

So giftig wie schön ist der Fingerhut, der im Sommer prachtvoll blüht. Foto: Malte Glotz

So giftig wie schön ist der Fingerhut, der im Sommer prachtvoll blüht. Foto: Malte Glotz

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DIE ROUTE

Länge: ca. 6,3 Kilometer

Dauer: 90 Minuten

Höhenmeter: ca. 200

Strecke: Wer der empfohlenen Route folgt, ist ausschließlich auf gut gehbaren Feld- und Waldwegen unterwegs. Kleinere Abschnitte der Route müssen mit Radfahrern geteilt werden.

Gefahren: Keine, wenn der Zecken-Abschnitt gemieden wird.

Einkehrmöglichkeit: Die Route liegt im Wald, aber ganz in der Nähe lädt das Restaurant Kirschenwäldchen ein.

Parken: Wanderparkplatz "Kirschenwäldchen" zwischen Wetzlarer Klinikum und dem Naherholungsgebiet.

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