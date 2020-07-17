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Freitag, 17.07.2020 - 17:05
3 min

Ein letzter sündiger Blick in den Wetzlarer Adlerkeller

Sagen und Mythen ranken sich um den Adlerkeller am Wetzlarer Kornmarkt. Jeder kannte es, niemand will dort gewesen sein. Jetzt heißt es Abschied nehmen.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Nackte Wände, nackter Fußboden: Bühne, Theke und Sofaecken sind aus dem Adlerkeller entfernt, im Herbst soll das Gewölbe verfüllt werden. Foto: Steffen Gross

Nackte Wände, nackter Fußboden: Bühne, Theke und Sofaecken sind aus dem Adlerkeller entfernt, im Herbst soll das Gewölbe verfüllt werden. Foto: Steffen Gross

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Fotos
Nackte Wände, nackter Fußboden: Bühne, Theke und Sofaecken sind aus dem Adlerkeller entfernt, im Herbst soll das Gewölbe verfüllt werden. Foto: Steffen Gross

Nackte Wände, nackter Fußboden: Bühne, Theke und Sofaecken sind aus dem Adlerkeller entfernt, im Herbst soll das Gewölbe verfüllt werden. Foto: Steffen Gross

Die kleine Bühne mit der obligatorischen Stange ist bereits verschwunden. Foto: Michael Agel

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Die Jukebox zählt zu den letzten (inzwischen) stillen Zeugen im Haus Kornmarkt 1. Foto: Steffen Gross

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Aufgestanden und verlassen nach der letzten Party: Offene Bierflaschen von 2014 standen bis zuletzt auf den Tischen. Foto: Michael Agel

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Wenn diese Wände reden könnten, hätten sie sicherlich viel zu erzählen: Der Barbereich im Adlerkeller. Foto: Michael Agel

Wenn diese Wände reden könnten, hätten sie sicherlich viel zu erzählen: Der Barbereich im Adlerkeller. Foto: Michael Agel

Der Adlerkeller in den 60er Jahren als Biergaststätte, später wurde daraus eine Musikkneipe, noch später das "Cabaret". Foto: Sammlung Peter Schulz

Der Adlerkeller in den 60er Jahren als Biergaststätte, später wurde daraus eine Musikkneipe, noch später das "Cabaret". Foto: Sammlung Peter Schulz

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