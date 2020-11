Ein Lichtblick im Wetzlarer Corona-Advent

Als weitere Aktion in der Adventszeit veranstaltet der Stadt-Marketing-Verein den Wetzlarer SchaufensterwettbewerbHändler sind aufgefordert, Fotos ihrer weihnachtlich dekorierten Schaufenster bis 10. Dezember per E-Mail an stadtmarketing@wetzlar.de zu senden. Die schönsten Schaufenster, ausgewählt von eine Jury, erhalten Geldpreise über 1500, 1000 und 500 Euro.