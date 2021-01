Ein quadratischer Zweckbau

Jetzt teilen:

WETZLAR - In der 861. Folge von "(Er)kennen Sie Wetzlar?" geht es um einen eher nüchternen Zweckbau, dessen Ursprünge bis in das Jahr 1941 zurückreichen. Damals allerdings sah das Bauwerk am Rande der Innenstadt noch völlig anders aus.

Unser Rätselbild, das aus der Sammlung von Erich Bittrich stammt, ist auf das Jahr 1961 datiert. Heute steht das Gebäude, das einen wichtigen Zweck erfüllt, noch immer, hat sein Erscheinungsbild aber schon wieder verändert.

Haben Sie das Motiv erkannt? Wo steht dieses fast quadratische Bauwerk und welche Funktion hat es? Schicken Sie Ihre Lösung mit der Option auf einen von drei Buchpreisen an folgende Adresse: Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 861, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail: lokalredaktion-wnz@vrm.de. Einsendeschluss für Folge 861 des Bilderrätsels ist der kommende Mittwoch, 13. Januar.