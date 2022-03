Ein Sommer für Wetzlars bekanntesten Praktikanten

Der Aufenthalt des jungen Goethe in Wetzlar im Sommer 1772 ist bis heute in der Stadt präsent. Für diesen Sommer ist ein großes Festprogramm geplant. Foto: Dominik Ketz

WETZLAR - Dichterfürst und Universalgelehrter - daneben ist Johann Wolfgang von Goethe aber auch Wetzlars bekanntester Praktikant. Sein dreimonatiger Aufenthalt in Wetzlar, wo er auf Bitten seines Vaters am Reichskammergericht Erfahrungen in der Juristerei sammeln sollte, ist in diesem Jahr genau 250 Jahre her. Die Stadt feiert dieses Jubiläum ab dem 8. Mai.

Der Startschuss fällt

beim Straßenmusikfestival

Der Auftakt zum Goethe-Sommer soll beim Straßenmusikfestival fallen. Der Termin passt, denn Goethe war am 10. Mai 1772 nach Wetzlar gekommen und hatte hier den Sommer verbracht. Auch das Jubiläumsprogramm soll sich über den ganzen Sommer erstrecken - bis zu Goethes Abreisetermin am 11. September, nur eben 250 Jahre später.

Am Programm beteiligt sind unter anderem Tourist-Info, Stadtmarketing, Kulturamt, Phantastische Bibliothek, Leica, Schulen und Kindergärten. "Unsere Zielgruppe sind vor allem Wetzlarer und die Menschen aus der Region", berichtete Sylvia Beiser, kommissarische Leiterin des Kulturamts, im Kulturausschuss.

Das Programm befindet sich nach ihren Worten noch in der Endabstimmung. Klar ist aber bereits, dass Musik, Ausstellungen, Theater und Lesungen darin vorkommen. Die Schauspielerin Anna Thalbach soll Goethetexte lesen. In der Altstadt soll eine besondere Schaufensterdekoration auf das Jubiläum hinweisen. Geplant ist zudem ein literarischer Spaziergang nach Garbenheim, das als "Wahlheim" Eingang in Goethes "Die Leiden des jungen Werther" gefunden hat. Traditionelle Feste wie das Sommernachtsweinfest sollen - so sie pandemiebedingt stattfinden - eingebunden werden. Die Nacht der Galerien werde Goethe zum Thema haben.

Der Schwerpunkt des Programms werde in der Innenstadt liegen, es solle unter anderem aber auch der Leitz-Park eingebunden werden, kündigte Beiser an. Das komplette Programm soll in den kommenden Wochen vorgestellt werden.