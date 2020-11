Ein Stück Realität auf der Anzeige

Am Wetzlarer Busbahnhof werden ab sofort die tatsächlichen Abfahrtzeiten der Busse angezeigt. Für die Neuerung hat die Stadt immerhin 130 000 Euro investiert Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Sage mir, wo du bist und ich sage dir, wie spät du bist. Das ist das Prinzip hinter der jüngsten Neuerung im Wetzlarer Stadtbusverkehr. Ein Ortungsgerät in jedem Bus sendet dessen Position zum Verkehrsleitrechner bei Gimmler. Der gleicht dies mit dem Fahrplan ab und weiß, ob das Fahrzeug pünktlich ist oder nicht. Die Technik gibt es zwar schon länger. Seit einigen Wochen profitieren nun aber auch die Fahrgäste davon. Am Busbahnhof werden aktuelle Abfahrtzeiten angezeigt, nicht mehr Sollwerte.

Langfristig sind Infos an

allen Haltestellen geplant

Langfristig, erklärt der zuständige Dezernent Norbert Kortlüke (Grüne), sollen Fahrgäste an vielen zentralen Haltestellen der Stadt über die aktuellen Fahrzeiten informiert werden. So wird es bereits im Nahverkehrsplan von 2014 gefordert. Da bis heute aber nur am Busbahnhof überhaupt digitale Anzeigen existieren, gibt es die aufwendig erhobenen Echtzeitdaten vorerst nur dort zu sehen. Wenn die Anzeige "in 5 Minuten" erscheint, wissen Fahrgäste, dass es sich um Echtzeitdaten handelt, die vom Plan abweichen. Das ist dann eine Verspätung. Bei der Anzeige im Format "Abfahrt 12:15" ist der Bus pünktlich, die planmäßige Zeit wird angezeigt.

Etwa 130 000 Euro hat die Stadt investiert. Das Geld floss in Software und Schnittstellen, berichtet Ulrich Erbe vom Tiefbauamt. Durch die neuen Komponenten wurde das bisherige System mit reiner Anzeige der Soll-Daten deutlich erweitert. Wenn künftig an anderen Haltestellen eine Echtzeitdatenanzeige installiert werden solle - der Fachbegriff lautet dynamische Fahrgastinformation (DFI) -, sei das System darauf vorbereitet. So eine Erweiterung würde Sinn machen. Erfahrungsgemäß weichen die echten Fahrzeiten am Busbahnhof von den Planzeiten nicht so stark ab, weil mit Ausnahme der 12 alle Linien dort beginnen. Sie fahren also keine großen Verspätungen ein.

Bei Unterwegshaltestellen wie dem Leitzplatz könnte die DFI-Anzeige hingegen einen echten Mehrwert bieten. Gleiches gilt für Haltestellen in der Peripherie ohne Dach und Sitzgelegenheit. Die Fahrgäste dort dürften dankbar sein für jede Minute, die sie nicht umsonst auf den Bus warten müssen.

Für Kortlüke und Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW) steht fest, dass die Echtzeitdaten die Attraktivität des Öffentlichen Verkehrs steigern. Ziel müsse zudem sein, die in Wetzlar erhobenen Daten weiterzugeben, sagt Kortlüke. Bislang tauchen die realen Fahrzeiten nämlich nur am Busbahnhof auf, nicht aber in der Auskunft des Rhein-Main-Verkehrsverbundes in App oder Internet. Gerade dort wären Echtzeitdaten wichtig, weil Fahrgäste so erkennen könnten, ob zum Beispiel der Umstieg auf den Zug am Bahnhof funktioniert. "Die Weitergabe der Daten an den RMV ist in Arbeit", kündigt Kortlüke an.

Weiterhin nur die Planzeiten werden am Busbahnhof zu den Fahrten im Überlandverkehr der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) angezeigt. Als Grund nennt Manfred Schieche von der lokalen Nahverkehrsbehörde der Stadt den großen Aufwand bei kleinem Nutzen. "Wir haben zum einen bei den Linien der VLDW eine sehr hohe Pünktlichkeit, höher als im Stadtverkehr." Zum anderen ist für alle Linien der VLDW, die Wetzlar anfahren, der Bahnhof der Start- oder Endpunkt. "Die Information, ob ein Bus hier einige Minuten zu spät ankommt, ist für wartende Fahrgäste nicht relevant."

Zwar fahren die Überlandbusse einige Zeit nach ihrer Ankunft am Busbahnhof weiter, könnten also aus der vorherigen Fahrt eine Verspätung auf die kommende Fahrt mitnehmen, die sich anzeigen ließe. "Diese Informationen weiterzugeben, ist aber aufwendig, weil die Fahrzeuge auf unterschiedlichen Linien im Einsatz sind", erklärt Schieche. Was als Bus der Linie 312 ankommt, kann also als 185 weiterfahren. Der Aufwand für den Datentransfer sei immens. "Umso mehr freut uns, dass Gimmler diesen Aufwand gemacht hat", lobt Kortlüke das städtische Unternehmen.