Ein Tipi im Wetzlarer Westend

Es steht neben dem Nachbarschaftszentrum im Westend und strahlt in allen bunten Farben: das neue Tipi, zusammengesetzt aus einzelnen gestrickten Elementen - ein Kunst-Projekt, das auch in Zeiten des Abstandhaltens in der Corona-Pandemie die Menschen verbindet.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar