Ein vielversprechender Anfang

Zusammen mit Keyboarder Björn Frey sind sie die Band "Valemakers" (v. l.): Björn Ehlen, Torben Geist und Daniel Bader bei ihrem Konzert im Wetzlarer Franzis. Foto: Markus Fritsch

WETZLAR. "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne". Dieses Zitat von Hermann Hesse lässt sich auch auf den ersten Auftritt der "Valemakers" im Wetzlarer Kulturzentrum Franzis anwenden. Die 2016 gegründete Band lieferte einen fulminanten Auftritt ab und wurde vom Publikum gefeiert.

Im Mittelpunkt der Formation steht Sänger und Gitarrist Björn Ehlen, dessen Gesang etwas an Peter Gabriel erinnert. Die "Valemakers" haben sich dem eingängigen Indie-Pop verschrieben. Trotz einer melancholischen Grundstimmung klangen die Songs spielerisch leicht.

Gesang, Akustik- und E-Gitarre sowie Harp - Björn Ehlen hatte allerhand zu tun, aber er löste seine Aufgabe bravourös. Mit "Sick of this night" und dem eingängigen, fast verzweifelt klingenden "Denmark" eröffneten die "Valemakers" das Konzert. Schnell wurde die Harmonie der Musik deutlich. Akustikgitarre und Gesang standen im Mittelpunkt, unterstützt durch akzentuierte Melodien am Keyboard (Björn Frey). Bass (Daniel Bader) und Schlagzeug (Torben Geist) hielten sich etwas im Hintergrund.

Songs über Politiker

wie Björn Höcke

Authentisch wirkten Songs wie "Miss you", "Keep me close" und "Believe", die, klar verwurzelt im Rock, eine treibende Energie entwickelten. Angesichts der Tatsache, dass die Band erst am Anfang steht, ist es beachtlich, welches Engergiepotenzial die vier Musiker zusammen entwickeln.

In der Mitte des Konzertes spielte Björn Ehlen einige Songs mit Akustik-Gitarre solo. Hauptsächlich begeisterte er durch seine etwas raue Stimme - ähnlich wie Peter Gabriel eben.

Die Stärken der "Valemakers" liegen eindeutig im Rock. Das wurde im zweiten Teil des Konzertes mehr als deutlich. Björn Ehlen griff zur Fender Stratocaster, und die Musik wurde treibender, tanzbar. Im Country-Rhytmus besang er Politiker wie Björn Höcke. Jeder im Publikum durfte sich seinen "Lieblingspolitiker" aussuchen und ihm dieses Lied widmen.

Recht sphärisch, psychedelisch und durchweg gelungen wurde mit "Gonna let go" der letzte Song gerockt. Ehlen steigerte seinen expressiven Gesang noch einmal, und die Band verausgabte sich. Das kam beim Publikum sehr gut an, Zugaben wurden gespielt und ein außergewöhnlich gutes Konzert ging zu Ende.

Am 14. August veröffentlichen die "Valemakers" ihr erstes Album. Ein Datum, auf das man sich freuen kann.