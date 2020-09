Einblicke in ein lichtes Dunkel

Jetzt teilen:

Wetzlar/Hohenahr. Er ist schon ein vielseitig Kreativer, der gebürtige Hohensolmser Siegward Reinhard Roth. Der ehemalige Polizeibeamte ist den meisten in Mittelhessen sicherlich vor allem als Texter und Musiker der Mundart-Kultgruppe "Fäägmeel" in bester Erinnerung. Oder vielleicht auch noch wegen seiner Bücher, zum Beispiel dem Krimi "K-Wache".

Nun hat der 68-Jährige seinen ersten Gedichtband vorgelegt - in Hochdeutsch. Unter den Überschriften Worte, Bilder, Lieder und Zeit betrachtet er in dem Büchlein "Lichtes Dunkel" vielerlei Aspekte von Leben und Natur, Beziehungen und Gesellschaft, Raum und Zeit.

"Im inneren Dialog mit sich selbst", so erklärt sein Verlag, "begibt sich Roth dorthin, wo alles in ein lichtes Dunkel gehüllt ist - in den Echoraum der eigenen Subjektivität."

In insgesamt 64, mal sehr kurzen, mal längeren Texten bringt er dabei seinen Lesern verschiedenste Themen - von A wie "Abends" bis W wie "Wer sind wir" - nahe. Er beleuchtet zum Beispiel einen Samstag im Bett ebenso wie einen Junimorgen, würdigt einen Freund und befasst sich auch mit einem Schnupfen. Dabei unterliegt Roth zum Glück nicht dem Zwang, dass sich immer alles unbedingt reimen muss. Im Folgenden zwei eher kurze Beispiele.

Dichten

Einer Freude leises Walten/grad in mir emporgeklommen,/war, bevor ich es noch halten,/fassen konnte und verwalten,/frei und unvoreingenommen/auf gleichem Weg auch schon entkommen.



Henne oder Ei

Die Welt entpuppt sich als Theater/Das Medium Geld als taube Nuss/Die Gier nach beidem bleibt ungebrochen

Siegward Reinhard Roth, "Lichtes Dunkel", Stroux Edition 2020, 84 Seiten, gebunden, Softcover, 15 Euro, ISBN 978-3-948065-14-0