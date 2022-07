Einbrecher in Pension und Hotel in Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Auf Bargeld haben es Diebe offenbar bei ihren Einbrüchen in eine Pension in der Langgasse und das City-Hotel in der Bahnhofstraße abgesehen.

Die Unbekannten drangen am Samstag, 9. Juli, zwischen 2 und 3 Uhr in die Pension ein. Im Empfangsbereich rissen sie eine Plexiglasscheibe vom Tresen, stiegen über diesen und durchwühlten mehrere Schubladen im Empfangsbereich sowie im angrenzenden Büro. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Einen Schaden von rund 1000 Euro hinterließen Unbekannte bei ihrem Einbruch in das City-Hotel zwischen Freitag, 8. Juli, 20 Uhr und Samstag, 9. Juli, 5 Uhr. Die Diebe verschafften sich Zutritt zum Hotel und brachen die Tür zum Esszimmer und zur Rezeption im ersten Obergeschoss auf. Sie durchwühlten sämtliche Schubladen und hebelten die Kasse auf.

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht. Hinweise zu den bislang unbekannten Einbrechern erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.